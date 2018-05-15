«Суперуказ» Путина потребует резких перемен

«Суперуказ» Путина требует резких перемен

«Многие страны успешно достигли аналогичных и даже более высоких показателей. Для России поставленные цели также выполнимы», — заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Сергей Калашников . Так он прокомментировал пункты путинского «суперуказа», посвященные мерам по резкому укреплению здоровья россиян. По его мнению, для выполнения указаний Путина правительству придется пойти на коренную медицинскую реформу.

Экспертное сообщество продолжает обсуждать тезисы из президентского «суперуказа» от 7 мая, в том числе и раздел с новыми ориентирами по развитию российской медицины. В частности, президент Владимир Путин поручил сделать более доступными медицинские организации первой помощи, а также внедрить инновационные технологии, обеспечив эти учреждения системами ранней диагностики.

Согласно «суперуказу», продолжительность жизни в России до 2024 года должна вырасти до 78 лет, а к 2030 году — до 80 лет. Президент велел не только снизить показатели смертности населения трудоспособного возраста, но и показатели смертности от болезней системы кровообращения, от новообразований, в том числе от злокачественных. Кроме того, президент поручил снизить показатели младенческой смертности.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по реализации «суперуказа». По его словам, потребуются аккуратные, взвешенные решения, законотворческая работа и учет всех рисков.

О том, как именно правительство должно выполнять пункты «суперуказа», в интервью газете ВЗГЛЯД рассказал первый зампред экономического комитета Совета Федерации , бывший председатель комитета Госдумы по здравоохранению и бывший глава Минтруда Сергей Калашников.

ВЗГЛЯД: Сергей Вячеславович, почему понадобился такой большой раздел о развитии медицины в первом же после избрания «суперуказе» президента?

Сергей Калашников: Задачи в указе поставлены абсолютно правильно и своевременно. Многие страны успешно достигли аналогичных и даже более высоких показателей. Для России поставленные цели также выполнимы.

В последние годы удалось хотя бы частично повысить зарплату медработникам, однако полностью и эта установка не выполнена. Хотя отчеты по этому поводу звучат достаточно благостные, но идет информация о том, что людям говорят: «Будете получать столько же, но мы вас условно устраиваем на 0,75 ставки». Такое повсеместно — от вузов до фельдшерских и акушерских пунктов.

Задать качество и доступность медицинской помощи в рамках существующей модели невозможно. Существующая псевдостраховая медицина не обеспечивает реализацию 41-й статьи Конституции «О доступности медицинской помощи».

По радио или в прессе постоянно звучат призывы собрать денег такому-то мальчику Васе, поскольку требуется медицинская помощь. Это прямое нарушение Конституции, а к тому же и стыд страшный.

Так что я считаю, что цели поставлены правильно, весь вопрос в реализации.

ВЗГЛЯД: Что, прежде всего, необходимо сделать правительству для выполнения обозначенных президентом задач?

С. К. : Без коренной реформы здравоохранения нам не обойтись. Начатая еще в 2004 году Без коренной реформы здравоохранения нам не обойтись. Начатая еще в 2004 году Михаилом Зурабовым реформа, к сожалению, набрала темпы и продолжалась и после 2012 года. Между тем вся та концепция абсолютно не отвечает тем задачам, которые ставит президент. Систему конструировали бухгалтеры. И Татьяна Голикова — экономист, и Михаил Зурабов тоже был политиком экономически ориентированным. Вероника Скворцова просто продолжала их линию.

Сейчас эффективным считается тот роддом, где за какой-то период происходит 100 родов. Тогда роддом, который принимает только 60 родов, закрывают. Возникает вопрос: а что, оставшимся 60 роженицам ехать за 300 км в областной или районный центр? Или вообще не рожать?

ВЗГЛЯД: Президент еще поручил ликвидировать кадровый дефицит в медицине. Здесь все упирается в денежный или в организационный вопрос?

С. К. : Конечно, в организационный! Ведь создана за счет ликвидации специалистов определенная «система фильтров», которая колоссально увеличила нагрузку на терапевта первичного приема. А люди не хотят идти работать за относительно малые деньги при такой нагрузке. А это все сказывается на доступности медицинской помощи.

Медицина каждый день развивается, каждый день врач должен повышать свою квалификацию, проходить перепрофилирование, аттестацию. Но нынешнему врачу некогда при такой нагрузке заниматься самообразованием. А если он не занимается самообразованием, он плохой врач. И люди это чувствуют. И это тоже создает определенное отношение к медицине.

ВЗГЛЯД: Президент призвал обеспечить охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Как сложно будет организовать такие осмотры по всей России?

С. К. : Абсолютно правильная постановка задач! Превентивная медицина — основа любой медицины в мире. Примеры многих успешных в медицинском плане стран свидетельствуют о том, что это дешевая и очень существенная форма защиты здоровья.

Но скрининги, которые проводятся сейчас в России и называются «профилактическими осмотрами», безнадежно устарели. Пресловутая флюорография, актуальная в 50–60-е годы, сегодня уже не работает. Превентивная медицина — это не те кондовые медосмотры, которые проходили 20–30 лет назад. Медицина шагнула значительно вперед, и теперь требуется другая организация. Требуется вертикальное построение превентивной медицины, начиная от простейших анкет, которые заполняет каждый пациент при посещении поликлиники в течение 5 минут, чтобы выявить, есть ли у него показания обратиться к врачу или пройти более глубокий анализ.

Если болезнь выявлена рано, то до высокотехнологической медицинской помощи потом доходит лишь 10% пациентов, что нередко сокращает и денежные затраты.

Но для этого нужно организовать эту работу по вертикали, то есть начинать с простейшей анкеты и простейшего скрининга, но скрининга, ориентированного на те показатели, которые были выявлены в анкете. И заканчивать высокотехнологической медицинской помощью, амбулаторным лечением.