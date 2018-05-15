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Кадыров прокомментировал «события кровавого понедельника»
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Кадыров прокомментировал «события кровавого понедельника» 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что 14 мая войдет в историю «лужами палестинской крови».
«Торжества по случаю открытия американского посольства в Иерусалиме и лужи палестинской крови в секторе Газа! Таким войдёт в историю понедельник 14 мая 2018 года», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
По мнению главы Чечни, президент США Дональд Трамп перенес посольство из Тель-Авива в Иерусалим, не прислушавшись к мнению своих союзников в Евросоюзе, требовавших отказаться от признания Иерусалима столицей Израиля. «Когда поборники демократии из США произносили пламенные речи во славу Дональда Трампа и Израиля, солдаты еврейского государства вели огонь на поражение в Газе. По предварительным данным 52 палестинца убиты, более 2,5 тысячи ранены», — заявил Кадыров. По словам главы Чечни, США и Израиль боятся восстановления мира и стабильности на Ближнем Востоке.
«США глубоко заблуждаются, если думают, что палестинцы, арабские страны, мусульмане всего мира согласятся с фактическим установлением контроля над всем Иерусалимом. Никогда! Также нельзя запугать народ Палестины. События кровавого понедельника не пройдут бесследно. И в этом убедятся те, кто торжествовал в Иерусалиме и вел огонь по палестинцам в Газе», — подытожил он.
Накануне Турция потребовала созыва Собвеза ООН в связи с событиями в секторе Газа. При этом США заблокировали резолюцию Совета Безопасности об расследовании ожесточенных столкновений в секторе Газа, которые начались на фоне открытия посольства США в Иерусалиме.
Напомним, по данным палестинского министерства здравоохранения, число палестинцев, убитых израильскими войсками на границах сектора Газа, возросло до 59; протесты продолжаются.
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