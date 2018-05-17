После открытия Крымского моста Керченская переправа уволит половину сотрудников

Керченская переправа намерена уволить около половины сотрудников, или 323 человека из работающих там 684, в связи с открытием Крымского моста. Оператор переправы уже направил документы в центр занятости, сообщают « Новые известия » со ссылкой на департамент труда и социальной защиты населения Керчи

Ожидается, что люди смогут проработать на переправе до 14 августа. Уволят начальников отделов, секретарей, диспетчеров, операторов, контролеров, кассиров и других сотрудников.

Компания оператор переправы — ООО «Морская дирекция» — пояснила, что сокращение сотрудников является вынужденной мерой после открытия Крымского моста, поскольку значительная часть транспорта, которая направлялась с материка в Крым , будет теперь использовать новый мост.