После открытия Крымского моста Керченская переправа уволит половину сотрудников 

Керченская переправа намерена уволить около половины сотрудников, или 323 человека из работающих там 684, в связи с открытием Крымского моста. Оператор переправы уже направил документы в центр занятости, сообщают «Новые известия» со ссылкой на департамент труда и социальной защиты населения Керчи.
Ожидается, что люди смогут проработать на переправе до 14 августа. Уволят начальников отделов, секретарей, диспетчеров, операторов, контролеров, кассиров и других сотрудников.
Компания оператор переправы — ООО «Морская дирекция» — пояснила, что сокращение сотрудников является вынужденной мерой после открытия Крымского моста, поскольку значительная часть транспорта, которая направлялась с материка в Крым, будет теперь использовать новый мост.
15 мая в торжественной церемонии открытия Крымского моста принял участие президент России Владимир Путин. 16 мая открылось движение по автодорожной части моста. Крымский мост, соединяющий берега Крыма и Тамани, стал самым протяженным в Европе — его длина составляет 19 км.