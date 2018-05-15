«Ждите ответа»: о вашей жизни вам сообщат дополнительно

Глава ЦСР, экс-министр финансов Алексей Кудрин после консультаций с депутатами одной из задач Счетной палаты , которую он возглавит, назвал «полную и безусловную открытость аудита». Самого Кудрина выдвинули в руководители Счетной палаты, которая, по его замыслу, должна «открыто и непрерывно информировать общество о ходе реализации национальных и стратегических задач». И здесь стоит обратить внимание на слова Кудрина не только о результативности достижения стратегических целей (а в отчетах о реализации чего бы то ни было обычный гражданин вряд ли разберется), но и их реализуемости. Такой подход требует представления целого спектра мнений — а что дадут или не дадут те или иные инициативы.

В то же время члены правительства при подготовке к исполнению указа президента начали «сливать» некоторые задумки. Иначе как «сливами» это не назовешь — контуров будущих шагов и их влияния на жизнь конкретного гражданина никто не объясняет.

Например, будущий первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что решения по развитию налоговой системы (так деликатно российские чиновники называют возможное повышение налогов — не снижение же?) необходимо принять уже в весеннюю сессию Госдумы . То есть, до второй половины июля, когда Дума уйдет на каникулы. Правда, Силуанов попытался немного утешить народные массы: сказал, что в своих расчетах правительство не планирует повышать НДФЛ, но при этом он не хотел бы «заранее какие-то решения анонсировать».

Кроме возможно самой крупной с начала века налоговой реформы, россиян в ближайшее время почти наверняка ждет повышение пенсионного возраста. Соответствующий законопроект анонсировал, выступая 8 мая в Госдуме на процедуре утверждения, Дмитрий Медведев

Разумеется, никто не может сказать, что разговоры о повышении пенсионного возраста или налогов в России не велись. Конечно, велись — и не один год. Об этом писали СМИ, иногда осторожно или уверенно (если отрицали) высказывались и высокопоставленные чиновники. В частности, правительство и президент честно обещали не трогать налоги до президентских выборов — но не обещали не делать этого после марта 2018 года. Однако люди по-прежнему совершенно не представляют, когда и как им увеличат пенсионный возраст и изменят налоговую нагрузку.

Всё, что россияне знают о целях развития страны — президентский указ от 7 мая «О национальных и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Там прописаны цели, но не методы их достижения. Никакой общественной дискуссии по важнейшим для повседневной жизни людей законопроектам нет. Свои программные идеи от народа умело скрывают и правительство, и независимые эксперты — тот же Алексей Кудрин. Вроде как известно, что Центр стратегических разработок под руководством Кудрина, который писал программу развития страны по поручению президента, предлагает повысить пенсионный возраст мужчин за 16 лет до 65 лет, а женщин — до 63. Но как будет на самом деле — неизвестно.

Мы даже не знаем, что за эксперты, например, консультировали правительство по поводу налогов и пенсий. И, разумеется, у нас нет никакой уверенности в том, что если министр финансов говорит «НДФЛ повышать не планируется», то налог действительно не повысят.

Даже если предположить, что все решения, например, о налоговом маневре тщательно проработаны и просчитаны, то не слышать заявлений в их поддержку по меньшей мере странно. Фактически два месяца на принятие решений — это слишком небольшой срок. Остается рассчитывать, что объяснят позже — постфактум. Желательно, простым языком, а не терминами типа «валоризация» или «монетизация».

Разумеется, есть государственные решения, в принятии которых люди не могут участвовать никаким образом по определению: например, в решении Банка России о повышении ключевой ставки. Но когда правительство начинает пенсионную реформу, анонсирует создание системы накопительных пенсий и вдруг в одностороннем порядке замораживает пенсионные накопления сначала на год, потом еще на год, а потом практически бессрочно, становится понятно, каково качество государственных решений, имеющих отношение ко всем нам.

Одна из главных причин, по которым государство не хочет слышать и слушать людей при принятии важных «народных» решений — мы сами. Массовый общественный инфантилизм и патернализм в России никуда не делись. Исторически россияне не привыкли ни спрашивать с власти, ни отвечать за свой политический выбор.

Вторая важная причина прямо вытекает из первой — власть не чувствует себя по-настоящему ответственной перед обществом. Внутри вертикали чиновники стараются понравиться вышестоящему начальству, а не населению — понимая, что их карьера не зависит ни от качества работы, ни от отношения людей. Всё будет решаться «наверху».

При этом в стране уже шесть лет по президентскому указу действует Российская общественная интернет-инициатива: если созданная там петиция с законодательной инициативой набирает более 100 тысяч подписей, ее должна рассматривать «экспертная рабочая группа». Но еще не было случая, чтобы «народная инициатива» стала законопроектом.

Разумеется, столь массовая поддержка президента, которую продемонстрировали россияне на выборах в марте 2018 года, означает карт-бланш практически на любую политику. Сам президент провозгласил главной задачей нового срока борьбу с бедностью и повышение уровня жизни населения. Но за практическое наполнение политики один человек полностью отвечать не может. А у правительства такого уровня доверия, как у президента, нет. К тому же в современном мире тайно решать судьбу пенсионных накоплений и пенсионного возраста или социальных взносов как-то не очень принято.

Никто не подвергает сомнению монополию правительства, министерств и ведомств на принятие подобных решений в рамках своей компетенции. Но любые налоговые изменения или повышение пенсионного возраста государство уж точно должно публично, подробно и честно объяснять людям.

Пока же мы получаем ситуацию, которая немного напоминает советскую шутку «государство делает вид, что платит зарплату, мы делаем вид, что работаем». Сейчас примерно такая же ситуация с налогами: по статистике ФНС , налоги вообще не платит порядка 20% трудоспособного населения. Так происходит в том числе потому, что россияне не понимают, куда идут их налоги, не видят прямой связи между своим финансовым поведением и качеством жизни.

Собственно, закрытость и непредсказуемость принятия жизненно важных для людей экономических решений приводит к тому, что и люди стремятся уйти в тень от государства. Отсюда миллионы самозанятых и не платящих налоги. Отсюда недоверие к накопительной пенсионной системе. Так что в конце концов такая закрытость оборачивается и против нас, и против государства.