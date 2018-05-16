Президент США поздравил Пашиняна с избранием на должность премьера с опозданием на неделю 

ЕРЕВАН, 16 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп направил поздравление Николу Пашиняну в связи с его избранием на должность премьер-министра Армении, которое состоялось 8 мая. Об этом в среду сообщило посольство Армении в Вашингтоне.
"Поздравляю вас с недавними выборами. С нетерпением жду совместной работы с вами в многочисленных сферах, представляющих взаимный интерес, включая укрепление торговых связей, демократических институтов и региональной безопасности", — написал Трамп в поздравительном послании.
Трамп также отметил важность борьбы с коррупцией, единство политических партий и мирное решение нагорнокарабахского конфликта для процветания Армении.
13 апреля в Ереване начались массовые митинги сторонников оппозиции во главе с депутатом парламента Николом Пашиняном, выступивших против избрания экс— президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. В результате 23 апреля Саргсян подал в отставку. 8 мая парламент избрал премьер-министром республики лидера протестов Никола Пашиняна.
Ранее Пашинян получил официальное поздравление от руководителя пресс-службы американского Госдепартамента Хезер Науэрт. При этом президент США направил свое поздравительное послание только через неделю после состоявшегося события.