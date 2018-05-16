Президент США поздравил Пашиняна с избранием на должность премьера с опозданием на неделю

"Поздравляю вас с недавними выборами. С нетерпением жду совместной работы с вами в многочисленных сферах, представляющих взаимный интерес, включая укрепление торговых связей, демократических институтов и региональной безопасности", — написал Трамп в поздравительном послании.

Трамп также отметил важность борьбы с коррупцией, единство политических партий и мирное решение нагорнокарабахского конфликта для процветания Армении.

13 апреля в Ереване начались массовые митинги сторонников оппозиции во главе с депутатом парламента Николом Пашиняном, выступивших против избрания экс— президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. В результате 23 апреля Саргсян подал в отставку. 8 мая парламент избрал премьер-министром республики лидера протестов Никола Пашиняна.