Рогозину найдут новую работу

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Рогозин может возглавить «Роскосмос» 

Ведомости 1 час назад
Дмитрий Рогозин, сейчас исполняющий обязанности вице-премьера и курирующий военно-промышленный комплекс (ВПК), может возглавить «Роскосмос», пишет РБК со ссылкой на три источника. По словам собеседника «Ведомостей» в «Ростехе», назначение Рогозина гендиректором «Роскосмоса» не исключено, но возможны и иные варианты.
«Роскосмос» по инициативе Рогозина планируется преобразовать в ракетно-космический холдинг, пишет РБК:
«Рогозина (назначат) на космос, чтобы потом, когда создадут ракетно-космический холдинг, сделать его руководителем этой структуры. Президент ему дал шанс исправить ошибки, допущенные в ходе работы в ВПК».
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Однако собеседник «Ведомостей» в «Ростехе» утверждает, что создание на основе «Роскосмоса» еще более широкого холдинга не предусматривается.
По словам одного из собеседников РБК, для Рогозина рассматривали и другие варианты — в частности, должность помощника или советника президента. Ранее два близких к администрации собеседника «Ведомостей» предполагали, что Рогозин может стать полпредом в Центральном федеральном округе.
Помощнику вице-премьера Никите Анисимову «Ведомости» не смогли дозвониться, на сообщения он не ответил.
Рогозин был назначен зампредом в 2011 г. В списке кандидатов в новое правительство, которых премьер-министр Дмитрий Медведев назвал на прошлой неделе, его не оказалось. На пост вице-премьера, который будет курировать ВПК, Медведев вместо Рогозина предложил Юрия Борисова (сейчас — врио замминистра обороны).
«Роскосмос» с 2015 г. возглавляет Игорь Комаров. Собеседник РБК сказал, что гендиректора корпорации «нет в перечне людей, которые приглашены в мае в Сочи». Больше информации о его возможной смене работы нет. В Сочи президент Владимир Путин проведет сессию совещаний с представителями армии и военно-промышленного комплекса в Сочи в середине мая, говорил пресс-секретарь президента в апреле.
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