Рогозину найдут новую работу

Рогозин может возглавить «Роскосмос»

Дмитрий Рогозин , сейчас исполняющий обязанности вице-премьера и курирующий военно-промышленный комплекс (ВПК), может возглавить «Роскосмос» , пишет РБК со ссылкой на три источника. По словам собеседника «Ведомостей» в «Ростехе», назначение Рогозина гендиректором «Роскосмоса» не исключено, но возможны и иные варианты.

«Роскосмос» по инициативе Рогозина планируется преобразовать в ракетно-космический холдинг, пишет РБК:

«Рогозина (назначат) на космос, чтобы потом, когда создадут ракетно-космический холдинг, сделать его руководителем этой структуры. Президент ему дал шанс исправить ошибки, допущенные в ходе работы в ВПК».

Однако собеседник «Ведомостей» «Ростехе» утверждает, что создание на основе «Роскосмоса» еще более широкого холдинга не предусматривается.

По словам одного из собеседников РБК, для Рогозина рассматривали и другие варианты — в частности, должность помощника или советника президента. Ранее два близких к администрации собеседника «Ведомостей» предполагали, что Рогозин может стать полпредом в Центральном федеральном округе.

Помощнику вице-премьера Никите Анисимову «Ведомости» не смогли дозвониться, на сообщения он не ответил.

Рогозин был назначен зампредом в 2011 г. В списке кандидатов в новое правительство, которых премьер-министр Дмитрий Медведев назвал на прошлой неделе, его не оказалось. На пост вице-премьера, который будет курировать ВПК, Медведев вместо Рогозина предложил Юрия Борисова (сейчас — врио замминистра обороны).