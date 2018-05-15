Украина мстит России за мост в Крым 

Киев мстит Москве за мост в Крым, в том числе и путем помех работе журналистов RT на Украине, заявила 15 мая главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
В частности, сотрудники СБУ задержали корреспондента РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, а также утром 15 мая ворвались в офис РИА Новости в Киеве с обыском. В офисе находилась дежурная журналистка, которая перестала выходить на связь.
Киев решил отомстить нам за Крымский мост. Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 15 мая 2018 г.
"Киев решил отомстить нам за Крымский мост. Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы", — написала Маргарита Симоньян в своем Twitter.
Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия "примет меры взаимности" в ответ на действия СБУ, но не раньше, чем станет ясна картина происходящего.
"Меры взаимности, безусловно, будут приниматься, но чтобы говорить что-то конкретное, нужно сначала все-таки получить более детальную информацию", — подчеркнул Песков.