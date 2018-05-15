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Украина мстит России за мост в Крым
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Украина мстит России за мост в Крым 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Reuters
Киев мстит Москве за мост в Крым, в том числе и путем помех работе журналистов RT на Украине, заявила 15 мая главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
В частности, сотрудники СБУ задержали корреспондента РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, а также утром 15 мая ворвались в офис РИА Новости в Киеве с обыском. В офисе находилась дежурная журналистка, которая перестала выходить на связь.
"Киев решил отомстить нам за Крымский мост. Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы", — написала Маргарита Симоньян в своем Twitter.
Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия "примет меры взаимности" в ответ на действия СБУ, но не раньше, чем станет ясна картина происходящего.
"Меры взаимности, безусловно, будут приниматься, но чтобы говорить что-то конкретное, нужно сначала все-таки получить более детальную информацию", — подчеркнул Песков.
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