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Сенатор Цеков: мировое сообщество фактически признало Крым частью России
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Сенатор Цеков: мировое сообщество фактически признало Крым частью России 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
На официальном сайте министерства культуры Франции изменили информацию о принадлежности Севастополя России. В частности, на ресурсе ведомства в адресе города вместо «Российская Федерация», как было некоторое время назад, теперь указано «Украина».
Ранее Минкульт Франции опубликовал карту, на которой указаны культурные учреждения, участвующие в международной акции «Ночь музеев-2018». В списке объектов имеется Севастопольский художественный музей имени М. П. Крошицкого. При этом изначально ведомство указало, что он находится по адресу: «проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация».
В эфире радио Sputnik член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал эти действия.
"Это свидетельствует о том, что мировое сообщество уже признало фактически Крым составной частью России. Но, как обычно, на такие случаи очень агрессивно реагирует Украина, а также страны, которые ее поддерживают, в частности США. И после этого вносятся соответствующие изменения — о том, что Крым якобы является частью Украины. Но есть хорошая пословица: сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет. Объективно Крым — в составе Российской Федерации, Крым успешно и активно развивается. И если во времена Украины мы находились в серьезнейшем упадке, то сейчас развиваются все сферы общественной жизни, сфера экономики. Мы в Российской Федерации навечно", — сказал Сергей Цеков.
Крым вновь стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% севастопольцев высказались за возвращение полуострова в состав РФ. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте».
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!
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