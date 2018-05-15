Сенатор Цеков: мировое сообщество фактически признало Крым частью России

На официальном сайте министерства культуры Франции изменили информацию о принадлежности Севастополя России . В частности, на ресурсе ведомства в адресе города вместо «Российская Федерация», как было некоторое время назад, теперь указано «Украина».

Ранее Минкульт Франции опубликовал карту, на которой указаны культурные учреждения, участвующие в международной акции «Ночь музеев-2018». В списке объектов имеется Севастопольский художественный музей имени М. П. Крошицкого. При этом изначально ведомство указало, что он находится по адресу: «проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация».

"Это свидетельствует о том, что мировое сообщество уже признало фактически Крым составной частью России. Но, как обычно, на такие случаи очень агрессивно реагирует Украина , а также страны, которые ее поддерживают, в частности США . И после этого вносятся соответствующие изменения — о том, что Крым якобы является частью Украины. Но есть хорошая пословица: сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет. Объективно Крым — в составе Российской Федерации, Крым успешно и активно развивается. И если во времена Украины мы находились в серьезнейшем упадке, то сейчас развиваются все сферы общественной жизни, сфера экономики. Мы в Российской Федерации навечно", — сказал Сергей Цеков.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% севастопольцев высказались за возвращение полуострова в состав РФ. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

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