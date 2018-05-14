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Лавров и Шойгу сохранят министерские посты
Деловая газета «Взгляд»
1 час назад
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Министр иностранных дел
Сергей Лавров
и министр обороны
Сергей Шойгу
сохранят посты в обновленном составе
российского правительства
.
Об этом сообщил источник РИА «Новости» в парламенте.
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