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Лавров и Шойгу сохранят министерские посты
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Лавров и Шойгу сохранят министерские посты 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Министр иностранных дел Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу сохранят посты в обновленном составе российского правительства.
Об этом сообщил источник РИА «Новости» в парламенте.
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