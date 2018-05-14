Схватка за Арктику еще впереди

Арктический регион может превратиться в зону "военной напряжённости и конкуренции". В отчёте исследовательского центра конгресса США это объясняется напряженностью в отношениях с Россией, наращиванием российского военного потенциала а операций в Арктике.

"Арктический регион вновь обращает на себя внимание Вооружённых сил США (и американских спецслужб). В особенности это верно в отношении ВМС и Береговой охраны, для которых сокращение морских льдов Арктики открывает потенциальные новые районы для действия надводных кораблей. ВВС, сухопутные войска и морская пехота США также начинают уделять больше внимания арктическим операциям", — приводитRT текст документа.

Там же отмечается, что Пентагон ведет оценку перспектив расширения присутствия Вооружённых сил США в Арктике. Укрепление в регионе необходимо по причине возвращения России в арктическую зону США, сообщают авторы отчета. Они указывают на "ограниченную инфраструктуру в Арктике" американского флота, высказывая опасения, "достаточно ли у США военных ресурсов для защиты своих интересов в регионе".

Заметное "шевеление"

Что касается Арктики, схватка еще впереди, но вооруженной она не будет, говорит военный эксперт Александр Жилин

"Будут угрожать пушками и ракетами, и бить по экономике".

Не стоит ждать осложнения ситуации в ближайшие год-два, так как сегодня все внимание США сосредоточено на Ближнем Востоке.

Виктор Баранец. Что бы ни говорили США о своей мощи, они даже при гигантском военном бюджете в нынешнем мире никак не могут обмануть законы военного дела, продолжает военный обозреватель "Комсомольской правды"

"Они не способны контролировать сразу несколько стратегических регионов. Но тем не менее, шевеление США в Арктике заметно, разработан план, предусматривающий регулярное челночное посещение региона, строительство военных баз в странах НАТО, расположенных рядом с Арктикой и в перспективе нас тут ждут свары на политическом уровне", — сказал эксперт.

Политическое урегулирование

Активизация на этом направлении, как и на других, неизбежна, говорит Жилин.

"Не в последнюю очередь вызвано это и тем, что Трамп приступил к глубокому перевооружению — не модернизации — американской армии. Он повесил уже на членов НАТО значительную финансовую нагрузку, обязав их покупать оружие, чтобы они хотя бы частично оплачивали процесс перевооружения", — отметил он.

И США, и НАТО уже наращивают военное присутствие в Арктике, но пока только в виде учений, говорит Баранец.

Арктика — очень интересный в смысле ресурсов регион, и на него претендуют многие игроки.