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Пашинян покинет пост премьер-министра, если лишится поддержки народа
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Пашинян покинет пост премьер-министра, если лишится поддержки народа 

Федеральное агентство политических новостей 11 мая 2018
Политика назначили председателем правительства Армении 8 мая 2018 года.
«Пока у меня есть общественная поддержка, я буду ее использовать для развития страны», — заключил Пашинян.
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