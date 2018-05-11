Пашинян покинет пост премьер-министра, если лишится поддержки народа

Политика назначили председателем правительства Армении 8 мая 2018 года.

«Пока у меня есть общественная поддержка, я буду ее использовать для развития страны», — заключил Пашинян.

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