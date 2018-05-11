Ещё
Пашинян покинет пост премьер-министра, если лишится поддержки народа
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Пашинян покинет пост премьер-министра, если лишится поддержки народа
Федеральное агентство политических новостей
11 мая 2018
Комментарии
Политика назначили председателем правительства
Армении
8 мая 2018 года.
«Пока у меня есть общественная поддержка, я буду ее использовать для развития страны», — заключил Пашинян.
Это неполный текст новости
Федеральное агентство политических новостей: последние новости
Путин рассчитывает на динамичное развитие отношений России и Армении
«Делали от души»: Захарову возмутили заявления Киева о пропаганде в ее песне
Путин обсудил с Меркель ее предстоящий визит в Сочи
Комментарии
Ещё 1 источник
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Казалось, Путин искренне зол на меня»
97
Гордон пожалел о победе СССР в ВОВ
253
Кудрин согласился на важный пост
154
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
334
ЕС расширил санкции против России
89
Видео
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина
Статьи
00:16
Победительница Евровидения упала с лестницы
Шоу-бизнес
00:24
«Казалось, Путин искренне зол на меня»
Политика
Статьи
01:17
Гордон пожалел о победе СССР в ВОВ
Украина
В мире
03:55
Кудрин согласился на важный пост
Политика
Экономика
00:04
Смартфон взорвался под руками мастера
Происшествия
Общество
Опубликовано видео о работе ССК МО РФ
Армия
01:00
Россию предупредили об изоляции
В мире
01:36
Разгоряченных москвичей остудит гроза
Погода
Другое
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение