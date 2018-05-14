В России назрела дискуссия о сроках президентства?

Парламент Чечни 10 мая принял решение внести в Госдуму поправку к Конституции страны, позволяющую одному и тому же лицу занимать должность президента России три срока вместо двух. Спикер парламента Магомед Даудов пояснил, что поправка "не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу определить свое будущее".

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что вопрос о внесении подобной поправки в основной закон страны не стоит на повестке дня главы государства. Российский лидер ранее неоднократно озвучивал свою позицию по этому поводу: у него нет планов изменять Конституцию страны.

"Это конституционный вопрос. В данном случае это не вопрос, который на повестке дня президента, и сам президент неоднократно говорил о своей позиции в отношении внесения изменений в основной закон", — сказал Песков.

Мнения российских политиков и политологов, которых опросил "Прайм", разошлись в оценке инициативы парламентариев Чечни. С одной стороны, она может являться зондированием общественного мнения, с другой — представлять собой выражение лояльности и особых отношений чеченских властей с президентом России. Однако в ней есть и рациональное зерно, поскольку президентская должность предполагает долгосрочное определение государственной политики, а стратегические решения требуют довольно больших сроков реализации. Назрела юридическая дискуссия и общественные обсуждения этой важной для страны темы.

Выражение лояльности или проверка общественного мнения

Российский политолог, директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко полагает, что подобная инициатива вряд ли может исходить из Кремля. Речь, скорее, идет о позиционировании чеченских властей как "самых радикальных лоялистов Путину".

"Я не думаю, что эта инициатива одобрена администрацией президента. Это очередное подчеркивание особого статуса и особых отношений Чечни с Владимиром Путиным. Комментарий Пескова подтверждает мою точку зрения", — сказал Минченко.

По словам кандидата от КПРФ на прошедших в России президентских выборах Павла Грудинина, предложение чеченских парламентариев может носить характер зондирования общественного мнения, хотя особого смысла и не имеет.

"Вот мы с вами находимся в такой ситуации, кто-то кинул камень, пошли волны. И смотрит, кто за, кто против, общественное мнение", — сказал Грудинин "Прайму".

По мнению российского политика, парламентариям не помешало бы иметь больше самостоятельного мнения. И речь идет не только о парламенте Чечни. Грудинин уверен, что реальной самостоятельностью обладает лишь оппозиция в лице КПРФ . "Мы это последний раз видели, когда премьер-министра утверждали", — сказал Грудинин.

Бывший кандидат в президенты напомнил, что в программе его партии перед выборами было четко сформулировано отношение к числу сроков президентства.

"В нашей программе было, что слово "подряд" надо вообще убрать. Не больше двух сроков сделать", — сказал Грудинин.

Он добавил, что инициативы из Чечни могут исходить какие угодно, но "в нынешней ситуации вообще уже не важно, сколько сроков, потому, что сроков может бесконечное количество быть".

"Мы уже имеем не четвертый, а пятый срок. Вы же это видите", — напомнил политик.

Предложение депутатов чеченского парламента "не более чем вызывает смех", добавил Грудинин.

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов считает, что можно рассматривать разные гипотезы происхождения инициативы чеченского парламента, но доказательств в пользу какой-либо из них найти не получится. То, что сказал Песков, скорее всего, соответствует намерениям президента. Путин неоднократно говорил об этом и предпочитает возникающие вопросы решать в рамках конституции.

"У меня нет сомнений в искренности Пескова, который передает слова Путина. Инициатива коллег от Чечни выглядит несколько наивно, хотя подобные прецеденты были, скажем, в Соединенных Штатах. Общеизвестно, что Рузвельт четырежды переизбирался. Но есть простая истина, и может, сами того не ведая, коллеги из Чечни нащупали тему для обсуждения, болевую точку в Конституции", — заявил Емельянов.

Назрела тема юридических дискуссий и публичного обсуждения

По словам депутата, существуют некоторые противоречия между теми функциями, которые имеет президент по Конституции, достаточно коротким сроком полномочий и ограничением сроков по выборам. Деятельность президента по обеспечению развития страны носит стратегический характер, а стратегия не может зависеть от сиюминутных решений и меняться каждые четыре или шесть лет, пояснил политик.

"Поэтому определенные новые формы легитимации, с одной стороны, и изменения определенных полномочий президента искать, конечно, надо", — считает Емельянов.

Депутат добавил, что ценность инициативы его чеченских коллег, возможно, в том, что она может вызвать определенную дискуссию о месте президента в системе государственной власти, о его функциях, полномочиях и сроках ограничения. Юридической литературой до сих пор не определено, к какой ветви власти принадлежит президент. Он не вписывается ни в одну из трех классических ветвей.

"В систему разделения властей, практически, не вписывается. Некоторые говорят о том, что есть специальная президентская власть. Такое мнение может иметь право на существование, но требует дополнительных обоснований. В том числе и политических, и юридических. Тема назрела для того, чтобы перевести ее в плоскость специальных юридических дискуссий и публичного обсуждения", — заключил Емельянов.

Ненужные ограничения следует снять

По мнению депутата Госдумы Евгения Федорова, инициатива снимает совершенно ненужные ограничения.

"Оно — лишнее. Я вообще, честно скажу свое мнение: чем дольше формируются национальные власти, тем крепче суверенитет вообще, изначально", — считает Федоров.

Он пояснил, что когда президент избирается на один или на два срока, исчезает стержень стратегического развития нации.

"Новый президент пока войдет в курс дела, пока сформирует команду, пока установит систему отношений с органами власти. Нет единства властей долгое время. Значит лебедь, рак и щука. Все — в разнобой. Это хуже для людей, для нации в конкурентной борьбе. Это — слабость страны и слабость Отечества", — уверен Федоров.

Поэтому, в целом, инициатива парламента Чечни — хорошее направление мышления.