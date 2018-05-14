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В Кремле не исключили представления Путину 15 мая состава нового правительства
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В Кремле не исключили представления Путину 15 мая состава нового правительства 

Авторадио 14 часов назад
В Кремле не исключают, что на предполагаемой 15 мая встрече президента Владимира Путина с премьер-министром Дмитрием Медведевым будет представлена структура нового правительства. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что дедлайн по представлению президенту новой структуры правительства приближается. Ранее Медведев уже озвучил некоторые предложения по новому кабинету министров. В частности, в качестве первого вице-премьера он предложил кандидатуру Антона Силуанова, который сейчас исполняет обязанности министра финансов.
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