Кудрин согласился на важный пост

Руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин дал согласие стать одним их трех кандидатов на должность председателя Счетной палаты. Об этом заявил сам Кудрин на брифинге в Госдуме.

«Благодарю за выдвижение "Единую Россию", я согласился, я понимаю те задачи, которые стоят перед Счётной палаты: Счетная Палата должна отвечать на вопрос почему что-то получается, что — то нет. Хочу отметить, что говорю о необходимости совершенствования контроля», — заявил Кудрин по итогам консультаций.

Госдума предлагает президенту трех кандидатов на должность руководителя Счетной палаты. Помимо Кудрина в шорт-лист могут войти руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку и члена фракции «Справедливая Россия» Анатолий Аксакова, а также депутаты-коммунисты Юрий Синельщиков и Ризван Курбанов, говорил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. ЛДПР рассматривает кандидатуру бывшего депутата Госдумы и аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова.