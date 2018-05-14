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Кудрин согласился на важный пост
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Кудрин согласился на важный пост 

Ведомости 30 минут назад
Фото: ТАСС
Руководитель Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин дал согласие стать одним их трех кандидатов на должность председателя Счетной палаты. Об этом заявил сам Кудрин на брифинге в Госдуме.
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«Благодарю за выдвижение "Единую Россию", я согласился, я понимаю те задачи, которые стоят перед Счётной палаты: Счетная Палата должна отвечать на вопрос почему что-то получается, что — то нет. Хочу отметить, что говорю о необходимости совершенствования контроля», — заявил Кудрин по итогам консультаций.
Госдума предлагает президенту трех кандидатов на должность руководителя Счетной палаты. Помимо Кудрина в шорт-лист могут войти руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку и члена фракции «Справедливая Россия» Анатолий Аксакова, а также депутаты-коммунисты Юрий Синельщиков и Ризван Курбанов, говорил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. ЛДПР рассматривает кандидатуру бывшего депутата Госдумы и аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова.
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