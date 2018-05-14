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Песков: дедлайн Медведева приближается
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Песков: дедлайн Медведева приближается 

Газета.Ru 1 час назад
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о возможности представления Дмитрием Медведевым состава нового кабмина Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Ну, смотрите, срок приближается, так сказать, дедлайн приближается. Такая встреча действительно может состояться. Этого нельзя исключать", — заметил Песков.
По его словам, все зависит от главы правительства и президента.
"Но, с другой стороны, все зависит от председателя правительства и от главы государства. Поэтому давайте дождемся", — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что заседание правительства в новом составе пройдет 17 мая.
"Как ожидается, к 17 мая уже будет формирован и утвержден новый состав кабмина. На следующей неделе, в четверг, пройдет первое заседание", — сказал источник.
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Комментарии44  Ещё 4 источника 
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