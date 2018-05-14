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В Кремле прокомментировали внешнюю политику
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Политика Путина в отношении Украины абсолютно понятна, заявил Песков 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Внешняя политика президента РФ последовательна и абсолютно понятна вне зависимости от кадровых перестановок, это касается и позиции по Украине, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вы знаете, такая виртуальная постановка вопроса вряд ли уместна. Но я хочу вам просто напомнить, что у нас не госслужащие определяют внешнюю политику, а президент РФ. И внешняя политика президента остается последовательной, абсолютно понятной и хорошо известной всему миру", — сказал Песков, отвечая на вопрос, возможно ли ожидать смены позиции политики Кремля по Донбассу в случае ухода Владислава Суркова с поста помощника президента.
Ранее о возможном уходе Суркова написали СМИ.
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