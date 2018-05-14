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Лавров назвал способ «сдерживания» России
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Лавров назвал способ «сдерживания» России 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: ТАСС
Предпринимаемые в последние годы попытки фальсификации и переписывания истории имеют явно антироссийскую направленность и угрожают международной безопасности. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"На протяжении последних лет мы являемся свидетелями беспрецедентных по масштабам кампаний по политизации и переписыванию истории в угоду политической конъюнктуре. Действия эти носят явно выраженную антироссийскую направленность, стали составным элементом так называемой политики сдерживания России", — отметил глава МИД.
По его словам, "попытки переписать события Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, пересмотреть ее итоги, принизить роль победителей являются кощунственными".
"Такие аморальные действия ведут к росту ксенофобии, агрессивного национализма и различного рода проявлений нетерпимости. В конечном итоге это все подрывает весьма и весьма существенно архитектуру международной безопасности, современную систему защиты и обеспечения прав человека", — подчеркнул Лавров.
По его мнению, важно продолжать вести диалог с широким спектром представителей других стран, особенно тех, где не прекращаются попытки героизации нацистов, ведется борьба с памятниками.
Даже несмотря на русофобскую истерию, которая сейчас раскручивается в США, российская сторона продолжает активно участвовать во встречах двустороннего общественно-политического форума "Диалог Форт-Росс", который посвящен сохранению российско-американского исторического наследия, отметил Лавров. По его словам, очередное заседание форума состоится в ближайшее время в Великом Новгороде.
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