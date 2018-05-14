Путин может встретиться с Медведевым 15 мая

На прошлой неделе Медведев подчеркнул, что правительство при реализации новых задач, поставленных президентом и ориентированных на повышение уровня жизни граждан, будет прорабатывать продуманные, аккуратные и взвешенные решения.