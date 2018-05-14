Путин может встретиться с Медведевым 15 мая 

Глава государства Владимир Путин во вторник, 15 мая, может встретиться с вновь назначенным премьером страны Дмитрием Медведевым. Его назначили премьер-министром 8 мая после согласования его кандидатуры с Госдумой. «Не исключено, что президент примет премьера», — сказал СМИ представитель Кремля Дмитрий Песков. Согласно российской конституции, во время встречи Медведев должен представить Путину предложения по составу нового кабмина.
На прошлой неделе Медведев подчеркнул, что правительство при реализации новых задач, поставленных президентом и ориентированных на повышение уровня жизни граждан, будет прорабатывать продуманные, аккуратные и взвешенные решения.
Напомним, что 7 мая исполняющий обязанности премьер-министра РФ Дмитрий Медведев предложил кандидатуры новых вице-премьеров. Кроме того, он предложил назначить первым заместителем председателя правительства Силуанова. По словам Силуанова, основной его задачей в новом правительстве будет обеспечение более высоких темпов роста, а также проведение прорыва в экономике.