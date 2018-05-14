Путин встретился с Пашиняном

Путин надеется на динамичное развитие отношений с Арменией при Пашиняне

"Я хочу пожелать вам успехов на посту руководителя правительства и надеюсь, что наши отношения будут развиваться так же поступательно, как это было до сих пор", — сказал Путин в ходе первой встречи в Сочи с новым премьером Армении Николом Пашиняном.

Президент РФ подчеркнул, что Россия "рассматривает Армению, как нашего ближайшего партнера и союзника в регионе", добавив, что это касается и экономического взаимодействия, и вопросов безопасности.

Путин выразил надежду на то, что "очень хорошие результаты", которые демонстрирует экономическое сотрудничество РФ и Армении в последнее время, "удастся не только сохранить, но и приумножить".