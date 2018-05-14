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Зорькин может уйти из КС
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Зорькин может уйти из КС 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Валерий Зорькин, являющийся председателем Конституционного суда с 2003 года, может в 2018 году уйти с этого поста, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По его словам, не исключено, что его место займет начальник государственно-правового управления президента РФ Лариса Брычева, которая в скором времени может стать судьей КС.
По словам собеседника агентства, одним из вопросов является самочувствие 75-летнего Зорькина. "Его полномочия главы КС недавно были продлены, но Валерий Дмитриевич сам готов к уходу после того, как он провел инаугурацию президента", — сказал собеседник агентства.
По его словам, место Зорькина в перспективе может занять начальник ГПУ президента Лариса Брычева, которая, как и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, "могут в скором времени стать судьями Конституционного суда". Для этого не придется отправлять в отставку действующих судей КС, несколько вакантных мест там уже существует.
"В случае ухода Зорькина именно Брычева является одним из самых достойных кандидатов на его место", — отметил источник.
Что касается должности председателя ГПУ президента, которая может освободиться в случае ухода Брычевой, то, сообщил источник, на это место сейчас обсуждаются кандидатуры главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова и ректора Тюменского госуниверситета Валерия Фалькова.
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