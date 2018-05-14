Зорькин может уйти из КС

Валерий Зорькин , являющийся председателем Конституционного суда с 2003 года, может в 2018 году уйти с этого поста, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По его словам, не исключено, что его место займет начальник государственно-правового управления президента РФ Лариса Брычева , которая в скором времени может стать судьей КС.

По словам собеседника агентства, одним из вопросов является самочувствие 75-летнего Зорькина. "Его полномочия главы КС недавно были продлены, но Валерий Дмитриевич сам готов к уходу после того, как он провел инаугурацию президента", — сказал собеседник агентства.

По его словам, место Зорькина в перспективе может занять начальник ГПУ президента Лариса Брычева, которая, как и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин , "могут в скором времени стать судьями Конституционного суда". Для этого не придется отправлять в отставку действующих судей КС, несколько вакантных мест там уже существует.