Ъ: Медведев обсудит повышение пенсионного возраста с членами правительства

По данным издания, после совещания Минтруд может получить поручение о подготовке законопроекта о повышении пенсионного возраста, которое внесут на рассмотрение Государственной думой . Отмечается, что в качестве ориентира по пенсионному возрастному порогу будут использоваться наработки Центра стратегических разработок: по мнению бывшего министра финансов Алексея Кудрина , мужчинам следует отправляться на пенсию в 65 лет, а женщинам в 60. В данный момент пенсионный возраст составляет 60 лет для мужчин и 55 для женщин.

Также в газете пишут, что новый закон может вступить в силу уже в 2019 году.