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Ъ: Медведев обсудит повышение пенсионного возраста с членами правительства
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Ъ: Медведев обсудит повышение пенсионного возраста с членами правительства 

Газета.Ru 1 час назад
На встрече премьер-министра России Дмитрия Медведева с членами правительства, которая пройдет в четверг, 17 мая, первоочередной темой станет повышение пенсионного возраста. Об этом пишет газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на два независимых источника.
По данным издания, после совещания Минтруд может получить поручение о подготовке законопроекта о повышении пенсионного возраста, которое внесут на рассмотрение Государственной думой. Отмечается, что в качестве ориентира по пенсионному возрастному порогу будут использоваться наработки Центра стратегических разработок: по мнению бывшего министра финансов Алексея Кудрина, мужчинам следует отправляться на пенсию в 65 лет, а женщинам в 60. В данный момент пенсионный возраст составляет 60 лет для мужчин и 55 для женщин.
Также в газете пишут, что новый закон может вступить в силу уже в 2019 году.
Ранее депутат Госдумы Андрей Исаев заявил, что в правительстве ведется обсуждение пенсионного возраста.
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