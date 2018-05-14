Лавров и Зариф обсудят спасение иранской ядерной сделки

Франции и Зариф в эти дни совершает турне по странам — участникам соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе (СВПД), чтобы провести консультации о спасении договоренности. 13 мая он посетил Китай , а после переговоров с Лавровым в Москве отправится в Брюссель , где 15 мая встретится с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини , а также министрами иностранных дел ФРГ Великобритании . Таким образом, глава МИД Ирана проведет консультации со всеми участниками ядерной сделки, кроме США

У Лаврова и Зарифа есть и другие темы для обсуждения, прежде всего, — ситуация в Сирии , обострившаяся после заявления Вашингтона о выходе из СВПД. 8 мая, в день объявления президентом США Дональдом Трампом решения по сделке Израиль , по данным сирийских СМИ, нанес удары по позициям иранских военных в Сирии. Новый обмен ударами произошел 10 мая. Как утверждают представители армии Израиля , в ответ на ракетный обстрел Голанских высот со стороны позиций иранских военных израильские ВВС нанесли удар по иранцам. Обострение отношений между Израилем и Ираном в Сирии, как отмечали в МИД РФ, тревожит Москву, но главной темой встречи в понедельник станет все же, как ожидается, судьба СВПД.

Будущее ядерной сделки

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из СВПД — заключенного в 2015 году между Ираном, с одной стороны, и Россией , США, Великобританией, Германией, Китаем и Францией — с другой, соглашения, которое ограничивало ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Американский президент считает, что Тегеран сохранил возможности для создания ядерной бомбы в обход ограничений, хотя инспекторы МАГАТЭ за время действия соглашения не зафиксировали нарушений со стороны Ирана. Одновременно Трамп утверждал, что США готовы к заключению нового соглашения.

Ангела Меркель и Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран не откажется от СВПД и продолжит соблюдать обязательства, если остальные пять участников соглашения (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) будут придерживаться договоренностей. Глава МИД РФ Сергей Лавров указал ранее, что Россия будет добиваться сохранения соглашения, несмотря на планы Вашингтона возобновить санкционный режим против Тегерана. Лидеры Великобритании, Германии и Франции Тереза Мэй Эмманюэль Макрон уже призвали всех участников сделки и дальше ее полностью выполнять. В Китае также выступили за сохранение соглашения и выразили готовность усилить взаимодействие по этому вопросу со всеми заинтересованными сторонами.

Консультации между участниками СВПД по возможности ее сохранения, как ожидается, продолжатся в ближайшее время. О планах проведения таких встреч с германскими коллегами ранее заявлял глава МИД РФ.

Последствия решения

Ситуация вокруг иранского ядерного соглашения осложняется тем, что Вашингтон требует от европейских союзников поддержать свою позицию. Отказ сделать это грозит ухудшением отношений с между США и ведущими странами ЕС. Решение США по сделке также может подтолкнуть к активным действия противников Ирана на Ближнем Востоке, что приведет к обострению обстановки в регионе. Обмен ударами между Израилем и Ираном в Сирии уже стал первым шагом на пути дестабилизации.