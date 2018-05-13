У РФ может появиться новый союзник в ЕС

Лидеры двух ведущих партий Италии «Лиги Севера» и «Движения пяти звезд» ведут переговоры о формировании нового правительства; в случае успеха у России могут появиться новые союзники в Европейском союзе , пишет британское издание Daily Express.

Высокопоставленные чиновники в Брюсселе напряженно следят за переговорами о формировании нового итальянского правительства, ведь если «Лига Севера» договорится с противостоящей истеблишменту партией «Движением пяти звезд», одна из ведущих европейских стран может занять пророссийскую позицию в Европарламенте , передает ИноТВ содержание статьи Daily Express.

Автор статьи признает, что обе политические силы скептически относятся к Евросоюзу, критикуют его за чрезмерное вмешательство в итальянскую политику и подрыв страны жесткими мерами экономии. Кроме того, обе они выступали за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с законным президентом Сирии Башаром Асадом (Daily Express называет сирийского лидера «диктатором, которого поддерживает Кремль»).

Также британское издание опасается, что партии могут претворить в жизнь планы по проведению референдума об отказе от евро и запрещения натовский учений на своей территории.

В статье рассказывается о том, что в прошлом году «Лига Севера» и «Единая Россия» заключили договор о взаимодействии, партии обмениваются соображениями о проблемах, которые волнуют граждан обеих стран. В Москве обратили внимание и на рост популярности «Движения пяти звезд», ЕР уже выразила желание заключить аналогичный договор о сотрудничестве с этой политической силой, говорится в статье.

«Пророссийский Рим присоединится к Венгрии и Греции, пополнив число стран ЕС, которые поддерживают Москву», — пишет Daily Express, выражая опасения возможным «сдвигом баланса на восток».

Издание напоминает, что Италия является одной из основательниц Европейского союза, членом «Большой семерки» и НАТО