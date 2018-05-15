Франция отказалась от поучений Кадырова

«Мы не хотим поучений от диктатора, который не уважает первые шаги своего правового государства, и, кроме этого, прекрасно знает о тысячах чеченцев, воюющих на стороне «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России). Эта позиция откровенно недопустима», — заявил он.

13 мая Кадыров подтвердил, что 20-летний террорист был родом из России и имел чеченское происхождение. «Вся ответственность за то, что Хасан Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции. В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе», — заявил чеченский лидер.

Нападение на прохожих в Париже было совершено вечером 12 мая. В результате атаки один человек погиб, еще несколько получили ранения. Злоумышленник был убит. Ответственность за инцидент взяло на себя ИГ.

Азимов, родившийся в 1997 году в Чечне, в 2010-м стал гражданином Франции. Как отмечали источники, молодой человек еще несколько лет назад попал в поле зрения спецслужб и считался потенциальной угрозой национальной безопасности.