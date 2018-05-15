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Франция отказалась от поучений Кадырова
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Франция отказалась от поучений Кадырова 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что французские власти ответственны за формирование взглядов террориста Хасана Азимова. Слова министра передает Le Point.
«Мы не хотим поучений от диктатора, который не уважает первые шаги своего правового государства, и, кроме этого, прекрасно знает о тысячах чеченцев, воюющих на стороне «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России). Эта позиция откровенно недопустима», — заявил он.
13 мая Кадыров подтвердил, что 20-летний террорист был родом из России и имел чеченское происхождение. «Вся ответственность за то, что Хасан Азимов встал на путь преступности, полностью ложится на власти Франции. В Чечне он только родился, а взросление, формирование его личности, его взглядов и убеждений происходило во французском обществе», — заявил чеченский лидер.
Нападение на прохожих в Париже было совершено вечером 12 мая. В результате атаки один человек погиб, еще несколько получили ранения. Злоумышленник был убит. Ответственность за инцидент взяло на себя ИГ.
Азимов, родившийся в 1997 году в Чечне, в 2010-м стал гражданином Франции. Как отмечали источники, молодой человек еще несколько лет назад попал в поле зрения спецслужб и считался потенциальной угрозой национальной безопасности.
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