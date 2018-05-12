Ещё
Назначен глава МИД Армении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Назначен глава МИД Армении 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент Армении Армен Саркисян назначил министром иностранных дел постпреда страны при ООН Зограба Мнацаканяна.
Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте администрации президента.
"Назначить Зограба Мнацаканяна министром иностранных дел Армении", — говорится в указе.
Зограб Мнацаканян — выпускник МГИМО. Стажировался в посольстве СССР в США, имеет степень магистра Манчестерского университета Виктории. Работает в структуре МИД Армении с 1991 года.
Работал в посольствах Армении в Великобритании и Ватикане. Был постпредом Армении в Женевском офисе ООН и Совете Европы, послом Армении в Швейцарии. С 2011 по 2014 годы Мнацаканян занимал пост заместителя министра иностранных дел. С 2014 года — постпред Армении при ООН, сообщает РИА «Новости».
Газета.Ru: последние новости
В Киеве прокомментировали сообщения об угрозах российскому дипломату Захарова отреагировала на обвинения в пропагандистском характере ее песни Пашинян рассказал о планах на отношения с Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малышева объяснила, почему Самойлова не может петь112
ФСБ прокомментировала задержание рыбаков в Азовском море168
«Извинись перед страной!» Россияне ополчились на Самойлову352
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову339
В ДНР заявили о больших потерях ВСУ под Горловкой1020
Видео
01:32
Российские «Медведи» напугали американцев
Оружие Армия
00:48
Зачем россияне на 9 мая устраивают дебоши за границей
Общество Конфликты
01:43
В РФ отказались считать конкурентом газопровод TANAP
Экономика Компании
04:36
Украина нашла замену «надуманным героям» войны
В мире Украина
00:58
На Украине заявили о нехватке денег на Крым
В мире Политика
02:13
Ролик с поднявшим росгвардейца стал мемом
Общество
09:46
США захотели выйти из еще одного соглашения
США Армия
01:15
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»
Шоу-бизнес
00:16
Беременную Кудрявцеву поймали на обмане
Шоу-бизнес
00:11
NASA показало дыру на Солнце
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение