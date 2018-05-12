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Эрдоган назвал несправедливостью отсутствие мусульманской страны в Совбезе ООН
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Эрдоган назвал несправедливостью отсутствие мусульманской страны в Совбезе ООН 

RT на русском 1 час назад
Фото: Русская Весна
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал несправедливым тот факт, что в Совете безопасности ООН не представлена ни одна мусульманская страна.
«Мы требуем справедливости. Ведь в основе инициативы создания ООН лежала идея обеспечения глобальной справедливости. Мы требуем справедливости», — цитирует Эрдогана агентство Anadolu.
По его словам, каждая из 196 стран заслуживает права быть членом Собвеза ООН.
«Было бы справедливым, если бы все 20 государств, входящих в СБ ООН, переизбирались. При этом выборы в СБ ООН могут проводиться в два этапа — сначала будут сменяться 10 государств, а затем — остальные», — подчеркнул турецкий лидер.
Ранее Эрдоган заявил о неизбежности реформирования ООН.
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