«Инструменты» для Путина

Предмет приезда Уолкера и отдельной встречи лидеров трех стран в Германии — российская агрессия против Украины, которая длится уже пятый год. «Мы знаем, что для разрешения международных конфликтов часто нужно много времени, но мы будем и в дальнейшем прилагать усилия для того, чтобы обеспечить суверенитет и территориальную целостность Украины», — заявила Меркель в своей речи в честь лауреата премии Карла Великого 2017 года — президента Франции Эммануэля Макрона.

Причина самой проблемы и ее затягивания — стара. Недавно спецпредставитель США в ответ на вопрос, есть ли реальный шанс покончить с войной на востоке Украины в нынешних обстоятельствах, уже заявлял: «Думаю, да, если президент Путин захочет. Я считаю, что решение за Россией . Нет никакого внутреннего конфликта, нет оснований для гражданской войны, нет никаких причин для боевых действий, кроме присутствия российских войск».

Как вытурить войска агрессора из оккупированных территорий части Донбасса?

«Мы четко заявляем, что россияне должны поддержать проект резолюции, где была бы четко зафиксирована «дорожная карта» с учетом Минских договоренностей и с учетом миротворцев, и это должно быть включено в решение Совета безопасности ООН . Это для нас совершенно ключевая позиция», — заявил Порошенко.

«Мы тщательно обсудили возможные наши шаги, «дорожную карту» имплементации Минских договоренностей с обязательным элементом использования миротворцев», — добавил Порошенко, подчеркнув, что, как показывает практика, компонент безопасности Минских договоренностей «невозможно выполнить без полноценной миротворческой миссии на оккупированном Донбассе». По его словам, Меркель и Макрон поддержали эту позицию, что ранее сделали США.

«18 и 23 (мая) состоятся встречи с Путиным у Ангелы Меркель и у Эммануэля Макрона. Мы четко согласовали и скоординировали те шаги, ту повестку дня, которые мы должны сделать для того, чтобы в ближайшее время провести заседание «нормандского формата». Наиболее вероятно, это может состояться в Париже», — отметил Порошенко.

Крымом ситуация еще сложнее, ведь полуостров Кремль не просто оккупировал, но и аннексировал. «Очевидно, мы говорили о деоккупации Крыма и введении санкций за незаконное проведение выборов… Мы координируем действия, так как санкции относительно имплементации Минских соглашений и прекращения агрессии России на Донбассе неразрывно связаны с пакетом санкций за незаконную аннексию Крыма», — заявил Порошенко.

После очередной встречи Президента Украины с двумя европейскими лидерами можно констатировать, что все это является продолжением долговременной дипломатической борьбы, которую с самого начала в основном спроектировали в Москве . Пока значительных результатов в нашу пользу нет, хотя экономические санкции делают свое дело, но это не означает, что дипломатический путь нужно отбрасывать. Здесь работа должна продолжаться, единственное — с возможным привлечением «будапештского», а не только «нормандского формата».