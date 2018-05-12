Ещё
В Киеве прокомментировали сообщения об угрозах российскому дипломату
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киеве прокомментировали сообщения об угрозах российскому дипломату 

Газета.Ru 1 час назад
Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца опровергла сообщения о том, что ветераны боевых действий в Донбассе угрожали российскому дипломату в ООН. Об этом она написала в твиттере.
"Яркий пример распространения фейков чиновниками из России", — написала Беца.
Она также назвала сообщения об угрозах «инсинуацией».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как украинские ветераны боевых действий в Донбассе угрожали российскому дипломату во время встречи Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной пропаганде и фейковым новостям. Она заявила, что по завершении мероприятия люди в камуфляже подошли к сотруднику МИДа и начали угрожать ему физической расправой.
Газета.Ru: последние новости
Пашинян рассказал о планах на отношения с Россией Путин поблагодарил членов правительства за работу В Киеве прокомментировали сообщения об угрозах российскому дипломату
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову46
Захарову попытались уличить во лжи276
Украина обманула ООН398
Россия подсчитала затраты на Самойлову498
Фото уничтоженного «Панцирь-С» попало в Сеть193
Видео
04:25
Немцы хотят сорвать строительство «Северного потока-2»
Экономика
01:15
Россия подсчитала затраты на Самойлову
Шоу-бизнес
В Калифорнии начал светиться океан
Наука и техника Наука
00:53
Захарову попытались уличить во лжи
Политика В мире
00:45
Фото уничтоженного «Панцирь-С» попало в Сеть
Ближний Восток Армия
01:15
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову
Шоу-бизнес
Сирийская ракета распугала свадьбу в Израиле
В мире Оружие
04:52
Модные попрошайки избили журналиста в Петербурге
Происшествия
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение