В Киеве прокомментировали сообщения об угрозах российскому дипломату

Украины Официальный представитель МИД Марьяна Беца опровергла сообщения о том, что ветераны боевых действий в Донбассе угрожали российскому дипломату в ООН . Об этом она написала в твиттере.

"Яркий пример распространения фейков чиновниками из России ", — написала Беца.

Она также назвала сообщения об угрозах «инсинуацией».