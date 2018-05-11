Захарова: Украина пошла на обман для проведения в ООН дискуссии о недостоверных новостях

МОСКВА , 11 мая. / ТАСС /. Украина обманула участников встречи по проблеме недостоверных новостей в ООН , самовольно объявив о поддержке этого мероприятия со стороны международной организации. Об этом в пятницу сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова

Она указала, что на заседании Комитета ООН по информации привлекла внимание к инциденту с угрозами в адрес российского дипломата на мероприятии по проблеме недостоверных новостей, которое организовала украинская сторона. «Каково же было потрясение присутствующих, когда на мою ремарку председательствующий ответил, что комитет по информации не давал согласия на проведение подобного мероприятия от своего имени», — написала она на странице в Facebook.

Захарова добавила, что представители Украины пытались доказывать важность встречи, но председатель несколько раз указал им, что комитет подобных мероприятий не проводил. «История уникальная: провести мероприятие по проблематике недостоверной информации, введя приглашенных в заблуждение относительно его официального статуса, такого еще никому не удавалось, — подчеркнула официальный представитель МИД РФ . — Другими словами, украинская делегация в ООН смогла на практике продемонстрировать членам Комитета ООН по информации, что такое фейк-ньюз на примере собственной работы».

Все скриншоты и ссылки на заявленный украинской стороной «ооновский статус» этой встречи были отправлены в департамент общественной информации Секретариата ООН, добавила Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ сообщила, что участники силовой операции Киева на юго-востоке Украины угрожали физической расправой российскому дипломату в стенах штаб-квартиры ООН. По ее словам, инцидент произошел 9 мая после организованного украинской стороной мероприятия на тему пропаганды и недостоверных новостей, которое было заявлено Украиной как часть сессии Комитета ООН по информации.