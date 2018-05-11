«Кудрин сможет изящно поквитаться со своими обидчиками». Встречайте: новый главный аудитор России

Не сработались

Алексея Кудрина , конечно, ожидали увидеть совсем в другом месте. Человек, который во главе Центра стратегических разработок (ЦРС) создал программу экономического развития страны и представил ее президенту, виделся как обладатель реальных рычагов власти, способный повлиять на экономическую политику. Такую возможность могли предоставить всего две структуры — кабинет министров и администрация президента . Именно там, по информации различных источников, и рассчитывали встретить Кудрина.

«Не исключаю, что Дмитрий Анатольевич, памятуя о непростых взаимоотношениях с Алексеем Леонидовичем, заблокировал его назначение в правительство, хотя точно здесь никто не скажет», — отмечает политолог Евгений Минченко

Директор Института политики и государственного права политолог Виталий Иванов считает, что Алексей Кудрин и сам не очень рвался в кабинет министров. «Еще неизвестно, у какой стороны большее нежелание вместе работать. Как вы себе представляете Кудрина вместе с Медведевым? — рассуждает эксперт. — Насчет администрации президента — мне эта идея никогда не казалась реалистичной: он все-таки специалист финансово-экономического плана, а в АП нужны более политически компетентные специалисты. Не то, чтобы это было вовсе невозможным, но мне эта идея казалась странной».

Напомним, что «развод» тогдашнего главы Минфина Алексея Кудрина с премьером Дмитрием Медведевым в 2011 году был резким и публичным. Кудрин заявил, что не будет работать в правительстве, если его после выборов президента 2012 года возглавит Дмитрий Медведев, а тот в свою очередь отчитал Кудрина за нарушение дисциплины и субординации и предложил ему подать в отставку. Примирение сторон было невозможно. По прошествии еще одного президентского срока, видимо, ничего не изменилось.

Главный бухгалтер?

Вместо приглашения в правительство или АП, Алексей Кудрин неожиданно получил предложение от думской фракции «Единая Россия» встать во главе Счетной палаты . «Его счастье, что после всех перетрубаций остается незанятой должность председателя Счетной палаты. Там, конечно, власти мало, зато условия хорошие, — делится Виталий Иванов. — По сути, председатель Счетной палаты считается по уровню председателя палаты Федерального собрания, по крайней мере, с точки зрения кабинета, аппарата, транспорта, охраны. Это, может быть, не самая властная, но достаточно статусная должность».

А вот политолог Сергей Марков считает, что данное предложение выглядит как очень тонкий троллинг со стороны Медведева и «Единой России». «Кудрин хотел быть главой некоего стратегического центра, руководящего экономическими реформами, с большими полномочиями. И для этого много работал над программой таких реформ. И сделал программу, переступив через себя и введя в нее предложения и своих оппонентов, чтобы получить широкую политическую поддержку, — делится эксперт. — А ему предложили пост руководителя армии бухгалтеров. Это выглядит как месть со стороны тех, в отношении кого Кудрин, а это касается и Медведева, и „Единой России“, был не всегда уважителен».

Сам Алексей Кудрин долго думать над предложением не стал. Уже сегодня он дал свое согласие. Он станет одним из трех кандидатов на пост главы Счетной палаты от Государственной думы . Понятно, что у Кудрина конкуренты будут формальными — он единственный тяжеловесный кандидат.

Один из его потенциальных соперников глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил «ФедералПресс» , что фракция «Справедлива Россия» выдвигает его кандидатуру на этот пост. «Я, честно говоря, не ожидал, что моим конкурентом станет Алексей Кудрин, — признался депутат. — Будем бороться, соревноваться, предлагать свой вариант работы Счетной палаты с тем, чтобы усилить контроль за расходованием государственных средств, определить оптимальное их использование».

Комиссар по экономическим реформам

Между тем неясна судьба экономической программы Алексея Кудрина. Она серьезно отличается от текущего направления правительства. В ней предлагаются не только экономические, но и, по сути, политические реформы, которые вряд ли полностью устроили бы руководство страны. «Думаю, что экономическая программа будет каким-то образом инкорпорирована в программу правительства, но, мы с вами все слышали, как было сказано президентом, что правительство вместе с ним разработало программу и будет ее реализовывать», — отметил политолог Евгений Минченко.

Эксперт Сергей Марков считает, что у Кудрина все же есть шанс вернуться в правительство, даже возглавляемое Дмитрием Медведевым, в роли комиссара по экономическим реформам, каким он, собственно, и хотел стать. Особенно если окажется, что правительство Медведева не справляется с экономической реформой. «Я бы на место Кудрина согласился, и сделал Счетную палату своего рода молотом, тараном по борьбе с коррупцией, — отметил он. — Напомню, что Лукашенко начал свой рывок к власти со скромного поста руководителя комиссии по борьбе с коррупцией. Алексей Кудрин может так же изящно поквитаться со своими обидчиками с тонким чувством юмора. Например, показать тосканские виноградники, если они еще есть».