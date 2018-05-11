Захарова: Украинские «ветераны АТО» угрожали российскому дипломату в ООН

"9 мая украинская делегация проводила на площадке ООН мероприятие по пропаганде и фейк-ньюс, которое было заявлено как часть работы комитета по информации. От делегации РФ на встрече присутствовал и выступал сотрудник Департамента информации и печати МИД РФ, который работал на сессии комитета", — сообщила Захарова, которая также участвовала в заседаниях комитета в Нью-Йорке

"Украинская сторона на медийное мероприятие пригласила, как она заявила, ветеранов АТО — в том числе людей, которые были представлены как снайперы, приехавшие с юго-востока Украины . По завершении мероприятия, эти люди в камуфляже, в кулуарах Организации Объединенных Наций подошли к российскому представителю — сотруднику пресс-службы МИДа, и начали угрожать физической расправой. По ООН бегали люди в камуфляже, кричали, фотографировали российских дипломатов и угрожали. Речь шла о прямых угрозах", — заявила официальный представитель МИД РФ, которую цитирует РИА Новости

По мнению Захаровой, организованная постпредством Украины провокация является «продолжением политики Киева по запугиванию сотрудников МИД РФ, которые работают на информационном направлении». Высокопоставленный дипломат также напомнила, что персональные данные сотрудников ДИП МИДа опубликованы на одиозном сайте «Миротворец».