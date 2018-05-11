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Захарова рассказала об угрозах дипломату МИД от украинских ветеранов
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Захарова рассказала об угрозах дипломату МИД от украинских ветеранов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о том, как украинские ветераны боевых действий с вооруженными силами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик угрожали российскому дипломату во время встречи комитета Генеральной Ассамблеи ООН по информации, посвященной пропаганде и фейковым новостям, передает РИА «Новости».
"Украинская сторона на медийное мероприятие пригласила, как она заявила, ветеранов АТО — в том числе людей, которые были представлены как снайперы, приехавшие с юго-востока Украины. По завершении мероприятия, эти люди в камуфляже, в кулуарах Организации Объединенных Наций подошли к российскому представителю — сотруднику пресс-службы МИДа, и начали угрожать физической расправой. По ООН бегали люди в камуфляже, кричали, фотографировали российских дипломатов и угрожали. Речь шла о прямых угрозах", — сказала Захарова.
Он отметила, что подобные действия являются «продолжением политики Киева по запугиванию сотрудников МИД РФ, которые работают на информационном направлении».
Ранее Захарова отреагировала на нападение на главу Россотрудничества в Киеве.
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