Захарова рассказала об угрозах дипломату МИД от украинских ветеранов

"Украинская сторона на медийное мероприятие пригласила, как она заявила, ветеранов АТО — в том числе людей, которые были представлены как снайперы, приехавшие с юго-востока Украины . По завершении мероприятия, эти люди в камуфляже, в кулуарах Организации Объединенных Наций подошли к российскому представителю — сотруднику пресс-службы МИДа, и начали угрожать физической расправой. По ООН бегали люди в камуфляже, кричали, фотографировали российских дипломатов и угрожали. Речь шла о прямых угрозах", — сказала Захарова.

Он отметила, что подобные действия являются «продолжением политики Киева по запугиванию сотрудников МИД РФ, которые работают на информационном направлении».

Ранее Захарова отреагировала на нападение на главу Россотрудничества в Киеве.