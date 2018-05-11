Россия пожаловалась на бегающих по ООН с угрозами украинцев в камуфляже

По ее словам, 9 мая делегация Украины проводила на площадке ООН «мероприятие по пропаганде и фейк-ньюс, которое было заявлено как часть работы комитета по информации». На него пригласили и людей, которых представили как ветеранов АТО, в том числе снайперов. От России на встрече присутствовал сотрудник Департамента информации и печати МИД, который принимал участие в работе комитета Генассамблеи ООН по информации.

Захарова рассказала, что после мероприятия в кулуарах штаб-квартиры приглашенные люди в камуфляже направились к российскому представителю и начали угрожать физической расправой. «По ООН бегали люди в камуфляже, кричали, фотографировали российских дипломатов и угрожали. Речь шла о прямых угрозах», — заявила она.

Произошедшее представитель МИД расценила как продолжение политики Киева по запугиванию сотрудников ведомства.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль отвергает эти обвинения.