Ещё
Россия пожаловалась на бегающих по ООН с угрозами украинцев в камуфляже
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия пожаловалась на бегающих по ООН с угрозами украинцев в камуфляже 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Ветераны АТО (антитеррористическая операция правительственных сил Украины на юго-востоке страны) угрожали российским дипломатам в штаб-квартире ООН. Об этом рассказала представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.
По ее словам, 9 мая делегация Украины проводила на площадке ООН «мероприятие по пропаганде и фейк-ньюс, которое было заявлено как часть работы комитета по информации». На него пригласили и людей, которых представили как ветеранов АТО, в том числе снайперов. От России на встрече присутствовал сотрудник Департамента информации и печати МИД, который принимал участие в работе комитета Генассамблеи ООН по информации.
Захарова рассказала, что после мероприятия в кулуарах штаб-квартиры приглашенные люди в камуфляже направились к российскому представителю и начали угрожать физической расправой. «По ООН бегали люди в камуфляже, кричали, фотографировали российских дипломатов и угрожали. Речь шла о прямых угрозах», — заявила она.
Произошедшее представитель МИД расценила как продолжение политики Киева по запугиванию сотрудников ведомства.
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль отвергает эти обвинения.
30 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ о переходе от формата АТО к операции Объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В штаб-квартире ООН угрожали дипломату РФ285
Умерла Мария Шверубович50
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»484
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен1268
Сажать в России будут по новой статье365
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
02:19
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
Оружие Армия
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес Другое
01:24
Подводный робот-убийца авианосцев разработан в Турции
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение