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Киев открестился от угрожавших дипломату РФ в здании ООН «украинцев в камуфляже»
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Киев открестился от угрожавших дипломату РФ в здании ООН «украинцев в камуфляже» 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца заявила, что слова ее российской коллеги Марии Захаровой об угрозах российскому дипломату в здании ООН со стороны «украинцев в камуфляже» являются «фейком».
«Яркий пример распространения фейков официальными лицами РФ», — написала Беца в своем Twitter, комментируя заявление Захаровой.
Вчера официальный представитель МИД России Мария Захарова [рассказала] (https://rns.online/society/V-MID-rasskazali-ob-ugrozah-diplomatu-RF-v-zdanii-OON-so-storoni-ukraintsev-v-kamuflyazhe-2018-05-11/), что 9 мая так называемые «ветераны антитеррористической операции (АТО)» в Донбассе угрожали российскому дипломату, который принимал участие в работе комитета Генеральной Ассамблеи ООН по информации в штаб-квартире Всемирной организации, передавало «РИА Новости».
По ее словам, по окончании мероприятия «эти люди в камуфляже» в кулуарах ООН подошли к сотруднику пресс-службы МИДа и «начали угрожать физической расправой».
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