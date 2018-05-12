Киев открестился от угрожавших дипломату РФ в здании ООН «украинцев в камуфляже»

«Яркий пример распространения фейков официальными лицами РФ », — написала Беца в своем Twitter, комментируя заявление Захаровой.

Вчера официальный представитель МИД России Мария Захарова [рассказала] (https://rns.online/society/V-MID-rasskazali-ob-ugrozah-diplomatu-RF-v-zdanii-OON-so-storoni-ukraintsev-v-kamuflyazhe-2018-05-11/), что 9 мая так называемые «ветераны антитеррористической операции (АТО)» в Донбассе угрожали российскому дипломату, который принимал участие в работе комитета Генеральной Ассамблеи ООН по информации в штаб-квартире Всемирной организации, передавало «РИА Новости»

По ее словам, по окончании мероприятия «эти люди в камуфляже» в кулуарах ООН подошли к сотруднику пресс-службы МИДа и «начали угрожать физической расправой».