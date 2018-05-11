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В штаб-квартире ООН угрожали дипломату РФ
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Захарова рассказала об угрозах российскому дипломату в штаб-квартире ООН 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
"Ветераны АТО" (АТО — "антитеррористическая операция", так в Киеве называют действия украинских военных против самопровозглашенных республик Донбасса ДНР и ЛНР) угрожали российскому дипломату, который принимал участие в работе комитета Генеральной Ассамблеи ООН по информации в штаб-квартире Всемирной организации. Об этом в пятницу рассказала журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Захарова, которая также принимала участие в заседаниях комитета, обратила внимание на то, что "9 мая украинская делегация проводила на площадке ООН мероприятие по пропаганде и фейк-ньюс, которое было заявлено как часть работы комитета по информации". От делегации РФ на встрече присутствовал и выступал сотрудник Департамента информации и печати МИД РФ, который работал на сессии комитета.
"Украинская сторона на медийное мероприятие пригласила, как она заявила, ветеранов АТО — в том числе людей, которые были представлены как снайперы, приехавшие с юго-востока Украины. По завершении мероприятия, эти люди в камуфляже, в кулуарах Организации Объединенных Наций подошли к российскому представителю — сотруднику пресс-службы МИДа, и начали угрожать физической расправой. По ООН бегали люди в камуфляже, кричали, фотографировали российских дипломатов и угрожали. Речь шла о прямых угрозах", — заявила Захарова.
Она оценила организованное постпредством Украины мероприятие как "продолжение политики Киева по запугиванию сотрудников МИД РФ, которые работают на информационном направлении", напомнив, что персональные данные сотрудников ДИП МИДа находятся на сайте "Миротворец".
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