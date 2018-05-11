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В Армении соратника Пашиняна назначили первым вице-премьером
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В Армении соратника Пашиняна назначили первым вице-премьером 

РИА Новости 47 минут назад
ЕРЕВАН, 11 мая — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян назначил первым вице-премьером Арарата Мирзояна — соратника главы кабмина Никола Пашиняна, депутата от фракции «Елк».
"Назначить Арарата Мирзояна первым вице-премьером Армении", — говорится в указе президента, размещенном на его сайте. До назначения Мирзоян был депутатом парламента от возглавляемой Пашиняном фракции «Елк» (Исход).
Вице-премьером назначен пресс-секретарь возглавляемой Пашиняном партии «Гражданский договор» Тигран Авинян.
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