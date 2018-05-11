В Армении соратника Пашиняна назначили первым вице-премьером

"Назначить Арарата Мирзояна первым вице-премьером Армении", — говорится в указе президента, размещенном на его сайте. До назначения Мирзоян был депутатом парламента от возглавляемой Пашиняном фракции «Елк» (Исход).