Подготовка встречи Путина и Трампа застопорилась

Прогресса по встрече Трампа и Путина нет, подготовка застопорилась на договоренности о самом факте саммита, достигнутой в ходе телефонных переговоров двух лидеров 20 марта. Об этом журналистам рассказал и.о. помощника президента Юрий Ушаков.
"Этот вопрос остановился на той точке, которая была зафиксирована 20 марта в ходе телефонного разговора Трампа с нашим президентом. Когда со стороны американцев была озвучена возможность контакта двух президентов", — пояснил Ушаков.
Ушаков предпочел не давать комментарии по поводу встречи главы Белого дома с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а также не давать прогнозов по поводу успешности этой встречи.
"Я пока оставлю этот вопрос без ответа", — сказал он. И.о. помощника президента также отказался комментировать перспективы встречи Путина и Ким Чен Ына.