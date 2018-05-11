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Подготовка встречи Путина и Трампа застопорилась
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Ушаков сообщил, что подготовка встречи Путина и Трампа застопорилась 

ТАСС 11 мая 2018
Фото: Reuters
Прогресса по встрече Трампа и Путина нет, подготовка застопорилась на договоренности о самом факте саммита, достигнутой в ходе телефонных переговоров двух лидеров 20 марта. Об этом журналистам рассказал и.о. помощника президента Юрий Ушаков.
"Этот вопрос остановился на той точке, которая была зафиксирована 20 марта в ходе телефонного разговора Трампа с нашим президентом. Когда со стороны американцев была озвучена возможность контакта двух президентов", — пояснил Ушаков.
Ушаков предпочел не давать комментарии по поводу встречи главы Белого дома с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а также не давать прогнозов по поводу успешности этой встречи.
"Я пока оставлю этот вопрос без ответа", — сказал он. И.о. помощника президента также отказался комментировать перспективы встречи Путина и Ким Чен Ына.
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