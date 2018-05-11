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Встреча в «нормандском формате» еще не согласована, заявил Ушаков
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Встреча в «нормандском формате» еще не согласована, заявил Ушаков 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Встреча «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украины) пока не согласовывалась, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что встречу в «нормандском формате» нужно провести в начале июня.
"Надо это у Порошенко спросить, потому что такие вопросы согласовываются в формате «четверки», но такого согласования это не было", — сказал Ушаков, отвечая на вопрос, насколько соответствует действительности информация о том, что, по словам президента Украины, следующий саммит в «нормандском формате» возможен в начале июня.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что встречу министров «нормандской четверки» по Украине нужно хорошо подготовить. Однако, по его словам, Москва надеется, что она не будет отложена надолго.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
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