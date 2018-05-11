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Заседание правительства в новом составе состоится уже 17-го мая
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Заседание правительства в новом составе состоится уже 17-го мая 

Авторадио 11 мая 2018
Фото: Серебряный Дождь
Об этом агентству РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией. Как ожидается, к этому дню кабинет министров уже будет сформирован и утвержден. На четверг запланировано первое заседание. Собеседник уточнил, что ряд чиновников уже приглашен. Ранее премьер Дмитрий Медведев уже назвал кандидатов на посты первого-вице премьера и заместителей председателя правительства. Кроме того, стало известно, что новым руководителем Счетной палаты может стать Алексей Кудрин, а Минобрнауки могут разделить на два ведомства.
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