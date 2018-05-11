Заседание правительства в новом составе состоится уже 17-го мая 

Об этом агентству РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией. Как ожидается, к этому дню кабинет министров уже будет сформирован и утвержден. На четверг запланировано первое заседание. Собеседник уточнил, что ряд чиновников уже приглашен. Ранее премьер Дмитрий Медведев уже назвал кандидатов на посты первого-вице премьера и заместителей председателя правительства. Кроме того, стало известно, что новым руководителем Счетной палаты может стать Алексей Кудрин, а Минобрнауки могут разделить на два ведомства.