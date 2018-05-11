Меркель и Макрон признали Порошенко пустым местом 

Меркель и Макрон списали Порошенко со счетов. Президент Украины проводил пресс-конференцию по итогам встречи с европейскими коллегами в одиночестве.
Канцлер Германии и президент Франции говорят о короткой деловой встрече с украинским лидером — тогда как в Киеве визит в немецкий Ахен громко называют переговорами. Однако и Ангела Меркель, и Эммануэль Макрон прекрасно понимают: говорить с Петром Порошенко не о чем. Для европейских лидеров он — пустое место, «хромая утка», отметил директор Украинского института анализа Руслан Бортник.
"Каких-либо прорывов и реальных результатов не достигнуто. Все уже ориентируются на встречу Меркель и Макрона с Путиным. Вот после этого может прозвучать какая-то конкретика, да и это сомнительно", — заявил эксперт в интервью изданию «ПолитНавигатор».
С точки зрения Запада, Порошенко — «хромая утка», президент, срок полномочий которого заканчивается. Он не может дать ни стратегических, ни даже тактических гарантий выполнения каких-либо договоренностей — так как маловероятно, что его изберут на второй срок, подчеркнул эксперт.
Подтверждает слова аналитика и тот факт, что сразу после встречи канцлер позвонила российскому президенту — Меркель рассказала Владимиру Путину об итогах встречи. Сам же Порошенко на пресс-конференции назвал самым большим достижением переговоров «рабочую атмосферу». «Наверное, это — точное определение: говорили для того, чтобы говорить, ни о чем не договариваясь», — сказал Бортник. Ясно, что Меркель и Макрон списали Порошенко со счетов, заключил аналитик.
В правительстве Германии сообщили, что короткая встреча канцлера Меркель с президентами Макроном и Порошенко «служила обмену мнениями о ситуации на востоке Украины и возможных будущих этапах минского процесса». Это была встреча «на полях»: в Ахене прошли торжества по случаю вручения президенту Франции Международной премии имени Карла Великого за 2018 год. Он получил ее «за свое видение новой Европы, работу над обновлением европейского проекта и над европейской независимостью».