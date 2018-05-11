В МИД Франции пока не готовы назвать даты встречи «нормандской четверки»

ПАРИЖ, 11 мая. / ТАСС /. МИД Франции пока не готов сообщит дату следующей встречи участников «нормандской четверки» ( ФРГ , Франция, Россия Украина ). Об этом заявил в пятницу официальный представитель французского внешнеполитического ведомства.

"О следующей встрече «нормандской четверки» будет объявлено в свое время", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В четверг президент Украины Петр Порошенко по итогам встреч с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эмманюэлем Макроном в немецком Ахене заявил журналистам, что встреча «нормандской четверки» может состояться в Париже. «Мы четко согласовали и скоординировали те шаги, которые нам необходимо сделать, чтобы в ближайшее время провести заседание в „нормандском формате“. Наиболее вероятно это может быть в Париже и мы ждем, чтобы качественно подготовить повестку дня», — сказал Порошенко. В пятницу в Киеве он сообщил, что предварительное согласование даты встречи состоится 23-24 мая, а ее проведение возможно в начале июня.