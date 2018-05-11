Ещё
В МИД Франции пока не готовы назвать даты встречи «нормандской четверки»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МИД Франции пока не готовы назвать даты встречи «нормандской четверки» 

ТАСС 43 минуты назад
ПАРИЖ, 11 мая. /ТАСС/. МИД Франции пока не готов сообщит дату следующей встречи участников «нормандской четверки» (ФРГ, Франция, Россия, Украина). Об этом заявил в пятницу официальный представитель французского внешнеполитического ведомства.
"О следующей встрече «нормандской четверки» будет объявлено в свое время", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
В четверг президент Украины Петр Порошенко по итогам встреч с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эмманюэлем Макроном в немецком Ахене заявил журналистам, что встреча «нормандской четверки» может состояться в Париже. «Мы четко согласовали и скоординировали те шаги, которые нам необходимо сделать, чтобы в ближайшее время провести заседание в „нормандском формате“. Наиболее вероятно это может быть в Париже и мы ждем, чтобы качественно подготовить повестку дня», — сказал Порошенко. В пятницу в Киеве он сообщил, что предварительное согласование даты встречи состоится 23-24 мая, а ее проведение возможно в начале июня.
Ранее в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова рассматривать предложение по министерской встрече «нормандской четверки». По его словам, этот вопрос обсуждался в четверг в ходе встречи с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.
ТАСС: последние новости
Путин и Меркель договорились активизировать работу в "нормандском формате" Пашинян заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным 14 мая на саммите ЕАЭС в Сочи Жена ростовского губернатора в 2017 году заработала в семь раз больше мужа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»336
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией371
В Иране пригрозили «сравнять с землей» Тель-Авив113
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову272
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост — взорвать или использовать278
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес Другое
01:24
Подводный робот-убийца авианосцев разработан в Турции
Армия Оружие
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
00:35
Меркель призвала не рассчитывать на США
В мире
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение