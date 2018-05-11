«Кудрин не собирался быть премьером сейчас»

Почему именно кандидатура Кудрина была предложена на эту должность?

«Для «Единой России», возможно, тоже стало неожиданностью, что они хотят видеть Кудрина главой СП», — считает главный редактор Business FM Илья Копелевич. — Это опять из разряда неожиданностей, потому что вроде бы амплуа Кудрина всегда заключалось в роли разработчика стратегии, по крайней мере, на протяжении последних нескольких лет. При чем, человека, который, с одной стороны, занимает досочно независимую позицию по отношению к Единой России в том числе. Он не раз это высказывал. И в то же время человека, который имеет доступ к президенту и которого президент всегда всерьез слушает. Тем не менее, мне кажется, что первая реакция пресс-секретаря говорит о том, что Кудрин займет эту должность. И вообще говоря, Единая Россия, там не так уж много искренних почитателей экономического таланта Кудрина, не стала бы делать это предложение, если бы это не было частью согласованного плана. Поэтому мое предположение, что, подумав до понедельника, Кудрин примет это предложение. Теперь вопрос: зачем ему это? Как мы уже не раз говорили, все-таки в основу экономических планов, сформулированных Путиным, идут идеи ЦСР. Антон Силуанов и Татьяна Голикова — это два выдвиженца в прошлом Кудрина и его абсолютные единомышленники — заняли два ключевые поста. Это первый вице-премьер по экономике и вице-премьер по социальной политике. Кудрин, занимая должность СП — вроде бы это чуть сбоку, но всегда должность красит человека, иногда наоборот — все таки эта должность с серьезными полномочиями и рычагами влияния. Кудрин хоть и не вписался в правительство, чтобы не подрывать авторитет Медведева, но получает очень высокий пост, который, безусловно, эту группу укрепляет. Кстати, должность председателя СП не попадает в пресловутый кремлевский список американского Минфина, должность пока что неподсанкционная».

Андрей Исаев также подчеркнул, что «по ряду вопросов Алексей Леонидович является оппонентом и правительства, и партии парламентского большинства, на которое правительство опирается».

«Но мы считаем, что председатель Счетной палаты — это как раз та должность, на которой хорошо, если будет работать квалифицированный оппонент», — сказал единоросс.

«Я думаю, что данная ситуация не совсем входила в планы Кудина, потому что у него амбиции — проводить, какие реформы в правительстве. То есть у него амбиции — что-то менять в социально-эконмическом курсе, нежели контролировать какие-то изменения. И, в принципе, частично у него эти амбиции реализованы, потому что представители его команды заметно свои позиции в будущем правительстве упрочили. Но а если Кудрин сочтет, что ему в нынешней ситуации никак нельзя без какого-то официального статуса, то пост главы СП вполне ему подходит, потому что у нее и так, с формальной точки зрения, достаточно серьезный инструментарий контроля над бюджетными процессами. И неформально он может быть расширен. Хотя, с другой стороны, фактически контролировать расходы на социальную сферу будет и так Голикова на посту вице-премьера. То есть а Кудрин взял паузу до понедельника, чтобы подумать. И нет 100-процентной вероятности, что он согласится, потому что, с одной стороны, да, это серьезный официальный статут, но, с другой стороны, все-таки интересы у него лежат, скорее, в сфере, близкой к правительству, нежели к сфере, которая лежит именно в контрольно-счетных полномочиях. Я думаю, что здесь шансы 50 на 50, несмотря на сенсационность данной информации, я до конца не уверен, что изначально это было предусмотрено, и нынешнее предложение — это всего лишь политеса, и Кудрин автоматом согласится. На мой взгляд, не до конца его вариант. Условно, вариант быть помощником президента по экономическим вопросам гораздо больше подошел бы Кудрину, нежели глава СП. Но повторюсь, что если он все-таки сочтет какой-то официальный статус, официальные рычаги, чтобы влиять на экономические процессы, то такой вариант вполне подойдет».

«Я считаю, что Кудрин не собирался быть премьером сейчас и не собирался быть первым замглавы администрации по экономике. То активное раскручивание собственных программных идей, которое было принято многими за саморекламу и некое такое самовыдвижение на пост премьера, на мой взгляд, носило другую задачу. Рассказать всем, что у Кудрина есть великолепная программа, создать иллюзию, что Кудрин написал все, как надо делать, и знает, что нужно делать с российской экономикой, но при этом ни в коем случае не занимать те должности, которые предполагают ответственность за реализацию экономического курса. Кудрин прекрасно понимает, что это правительство столкнется с колоссальными сложностями и, возможно, в ближайшее время. Не лучшая стартовая позиция на самом деле для финиша в конце нынешнего путинского срока. И у Кудрина появилась такая, на мой взгляд, достаточно выгодная позиция. Мудрец, Мерлин, который все написал. Предложил, но стоит в стороне. В этой схеме есть только одно слабое звено: если ты не являешься частью текущего политического процесса, возможно, у тебя возникнут потом сложности для того, чтобы конвертировать свой интеллектуальный ресурс в какие-то аппаратные позиции. То есть рассуждения о том, что «ой, Кудрин стал бухгалтером, сейчас будет на счетах костяшки передвигать», это все ерунда. Кудрин будет частью аппаратной системы, это очень высокая позиция. При этом эта позиция позволяет ему не выпасть из аппаратных коммуникаций, иметь постоянный канал взаимодействия с Путиным. Потому что одно дело — ты общаешься как со старым соратником, а другое дело — ты общаешься по работе».