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Песков рассказал о сочинской программе встреч Путина
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Песков рассказал о сочинской программе встреч Путина 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Во время саммита Евразийского экономического союза в Сочи президент России Владимир Путин встретится с белорусским лидером Александром Лукашенко, главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и премьер‐министром Армении Николом Пашиняном. Об этом рассказал исполняющий обязанности пресс‐секретаря главы государства Дмитрий Песков, сообщил сайт «Комсомольская правда».
По словам Пескова, повестка дня будет «достаточно напряженная». Встреча пройдет 14 мая. В этот же день состоится саммит, напомнило ИА Nation News.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства.
Членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, отметил сайт «Газета.ru».
К слову, изначально на саммит должен был поехать президент Армении Армен Саркисян. Однако приняли решение, что на мероприятие поедет недавно избранный глава правительства.
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