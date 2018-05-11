Песков рассказал о сочинской программе встреч Путина

По словам Пескова, повестка дня будет «достаточно напряженная». Встреча пройдет 14 мая. В этот же день состоится саммит, напомнило ИА Nation News.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства.

Членами ЕАЭС являются Россия , Армения, Белоруссия , Казахстан и Киргизия, отметил сайт «Газета.ru».