Путин встретится с главами Белоруссии, Казахстана, Киргизии и премьером Армении

«В понедельник состоится саммит ЕАЭС, будут двусторонние встречи у президента Путина и с Пашиняном, и с Жээнбековым, и с Лукашенко, и с Назарбаевым», — заявил Песков.

Он добавил, что повестка дня будет «достаточно напряжённая».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным состоятся 14 мая на полях саммита ЕАЭС в Сочи.

Также сообщалось, что Лукашенко обсудит с Путиным проблемные вопросы.