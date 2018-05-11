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Пескова спросили о демарше Шевченко
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Пескова спросили о демарше Шевченко 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не считает необходимым комментировать выход Максима Шевченко из Совета по правам человека.
«Я никак не стану реагировать. Все-таки, наверное, должен Федотов как-то на это отреагировать. В любом случае, это право каждого члена Совета — продолжать или не продолжать свою работу», — сказал Песков, передает РИА «Новости».
В четверг Шевченко решил уйти из СПЧ, заявив, что его коллеги якобы игнорировали требование о срочном созыве совета в полном составе по итогам акции 5 мая. Через соцсети Шевченко объявил, что «благодарен президенту РФ за приглашение в Совет и за возможность хоть что-то сделать для защиты прав человека в России».
>> В СПЧ раскритиковали Шевченко
Впрочем, эксперты не исключили, что Шевченко, который в последнее время оказался участником громких скандалов, уже знал, что вопрос об его исключении из СПЧ поднимался некоторыми коллегами по совету и таким образом он просто сыграл на опережение.
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