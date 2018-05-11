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Меркель проинформировала Путина о встрече с Порошенко в Аахене
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Меркель проинформировала Путина о встрече с Порошенко в Аахене 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. МЕРКЕЛЬ ПРОИНФОРМИРОВАЛА ПУТИНА ОБ ИТОГАХ СОВМЕСТНОЙ С МАКРОНОМ ВСТРЕЧИ 10 МАЯ В ААХЕНЕ С ПОРОШЕНКО — КРЕМЛЬ
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