Лидеры нескольких стран поздравили Медведева с назначением на пост премьер-министра России 

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Председатель правительства России Дмитрий Медведев получил поздравления в связи с назначением на пост премьер-министра от лидеров ряда стран и руководителей международных организаций. Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.
"В адрес председателя правительства России продолжают поступать поздравления. Наряду с телефонными разговорами, послания и телеграммы направили, в частности, лидеры Абхазии Рауль Хаджимба, Азербайджана Ильхам Алиев, Палестины Махмуд Аббас, Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиеёв, Южной Осетии Анатолий Бибилов, а также премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, руководители правительств Армении Никол Пашинян, Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, Лаоса Тхонглун Сисулит, Молдавии Павел Филип, Таджикистана Кохир Расулзода, Южной Осетии Эрик Пухаев", — говорится в сообщении.
Кроме того, Медведева поздравили председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян и исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
8 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Медведева председателем правительства.