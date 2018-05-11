Ещё
Лидеры нескольких стран поздравили Медведева с назначением на пост премьер-министра России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Скоро суд над РФ": Скрипка разозлил зрителей русофобией
"Скоро суд над РФ": Скрипка разозлил зрителей русофобией

Лидеры нескольких стран поздравили Медведева с назначением на пост премьер-министра России 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Председатель правительства России Дмитрий Медведев получил поздравления в связи с назначением на пост премьер-министра от лидеров ряда стран и руководителей международных организаций. Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина.
"В адрес председателя правительства России продолжают поступать поздравления. Наряду с телефонными разговорами, послания и телеграммы направили, в частности, лидеры Абхазии Рауль Хаджимба, Азербайджана Ильхам Алиев, Палестины Махмуд Аббас, Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиеёв, Южной Осетии Анатолий Бибилов, а также премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, руководители правительств Армении Никол Пашинян, Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев, Лаоса Тхонглун Сисулит, Молдавии Павел Филип, Таджикистана Кохир Расулзода, Южной Осетии Эрик Пухаев", — говорится в сообщении.
Кроме того, Медведева поздравили председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян и исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
8 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Медведева председателем правительства.
ТАСС: последние новости
Захарову возмутили утверждения о пропагандистском характере ее песни "Верните память" Путин и Меркель договорились активизировать работу в "нормандском формате" Пашинян подтвердил, что его встреча с Путиным состоится 14 мая на саммите ЕАЭС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией193
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову220
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост — взорвать или использовать248
Не только «Панцирь»: Израиль уничтожил «Бук» и С-200796
Эксперты объяснили причины провала «Панциря»1039
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:04
Студентка обнажилась во время доклада
Происшествия Общество
00:35
Меркель призвала не рассчитывать на США
В мире
03:14
Пригожин объяснил неудачу РФ на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
01:42
Оглашен приговор напавшему на Фельгенгауэр
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение