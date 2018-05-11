СМИ рассказали о новых рокировках в российском Правительстве 

Краснодар. 11 мая — Новая Кубань. Главной политической интригой последних дней остается окончательное перераспределение мест в ведущих ведомствах страны. После инаугурации Владимира Путина и утверждения Дмитрия Медведева на пост премьер-министра взоры россиян обращены на будущий состав Правительства РФ.
*Новое правительство Дмитрия Медведева: кто не войдет в его команду
На встрече с думскими фракциями Медведев уже обозначил круг лиц, с которыми планирует работать в ближайшие 6 лет. В качестве потенциальных зампредов он назвал Виталия Мутко, Ольгу Голодец, Дмитрия Козака, Антона Силуанова, Татьяну Голикову, Юрия Борисова, Максима Акимова. Как отметили СМИ, в списке вице-премьеров отсутствовали ранее занимавшие эти должности Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович, Дмитрий Рогозин, Сергей Приходько и Александр Хлопонин. Эти политики — старожилы российской политической элиты, и эксперты сходятся во мнении, что многим из них будут предложены «компенсационные» должности.
*СМИ: Дмитрий Медведев предложил Аркадию Дворковичу должность вне Правительства
Как писала «НК» ранее, Дворкович может возглавить фонд «Сколково». По данным газеты «Ведомости», подходящий пост определен и для Дмитрия Рогозина — он будет назначен полномочным представителем Президента РФ в Центральном федеральном округе. Сейчас эту должность занимает приглашенный в новый состав Правительства Алексей Гордеев. Также СМИ сообщали, что в Счетную палату РФ, которая останется без руководителя в случае назначения Татьяны Голиковой вице-премьером, приглашен Алексей Кудрин. — Да, мне поступило предложение от «Единой России» выдвинуться, для меня это немного неожиданно, и я серьезно подумаю. В ближайшее время встречусь с руководством фракций, — подтвердил информацию Кудрин в интервью «Ведомостям».