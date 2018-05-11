Губернатор Ростовской области отчитался о доходах

Жена ростовского губернатора в 2017 году заработала в семь раз больше мужа

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в 2017 году задекларировал около 6,4 млн рублей доходов, что в семь раз меньше задекларированных доходов его супруги. Это следует из декларации главы региона, опубликованной на официальном сайте правительства области.

В 2017 году доходы Голубева составили около 6,4 млн рублей против 6,9 млн рублей в 2016 году. Он продолжает владеть тремя земельными участками (1670, 1600, 970 кв. м) и тремя жилыми домами площадью 120,2, 357,9 и 476,8 кв. метров, а также летней кухней — 27,8 кв. метров.

Супруга губернатора задекларировала в 2017 году более 48 млн рублей доходов, что в 7,5 раза больше, чем официальный доход Голубева. В 2016 году она указала 63,7 млн рублей (в том числе доход от продажи недвижимого имущества).

У супруги Голубева в собственности, как и годом ранее, находится легковой автомобиль Audi Q5, пять земельных участков общей площадью более 10 тыс. кв. метров (5220, 1600, 2460, 970, 381 кв. м), один земельный участок площадью более 10 тыс. кв. метров в общей долевой собственности, четыре жилых дома площадью 476,8, 544,7, 158,7, 17,3 кв. м, а также летняя кухня площадью 27,8 кв. м и в общей долевой собственности нежилое здание площадью более 6 тыс. кв. метров.