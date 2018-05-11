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СМИ: Саргсян призвал оппозицию не создавать неудобства для нового правительства
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СМИ: Саргсян призвал оппозицию не создавать неудобства для нового правительства 

ТАСС 41 минуту назад
ЕРЕВАН, 11 мая. /ТАСС/. Экс-президент Армении, председатель Республиканской партии (РПА) Серж Саргсян заявил, что его политическая сила должна стать конструктивной оппозицией. Об этом сообщает в пятницу газета Zhoghovurd.
"На заседании исполкома РПА Серж Саргсян отметил, что партия должна стать конструктивной оппозицией и не создавать неудобства для нового правительства", — отмечает издание. Источники газеты также отмечают, что председатель РПА дал другие указы о действиях партии в парламенте.
8 мая парламент Армении выбрал премьер-министра. За оппозиционного лидера Никола Пашиняна проголосовали 59 депутатов, против были 42. После избрания Пашиняна правящая Республиканская партия Армении заявила, что уходит в оппозицию и отказывается от всех постов в правительстве.
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